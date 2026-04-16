Sicredi salta 21%, flerta com R$ 2 bi em ativos e abre maior agência em Fortaleza

Perto de atingir R$ 2 bilhões em ativos, a cooperativa Sicredi Veredas, com atuação no Ceará e Maranhão, acaba de abrir sua maior agência, entrando no principal corredor financeiro de Fortaleza, na Aldeota, ao lado de uma cadeia de bancões.

A inauguração, realizada na quarta-feira (15), faz parte de uma estratégia mais agressiva da cooperativa, que busca ampliar o número de associados nas duas praças. Hoje, o Ceará representa cerca de 90% dos ativos da Veredas. No Maranhão, a operação ainda engatinha, mas a perspectiva é de crescimento acelerado.

Avanço

Em 2025, a cooperativa cresceu 21% no Ceará, com R$ 1,8 bilhão em ativos, melhor resultado da história. A marca de R$ 2 bi deve ser superada em breve.

“A nova agência representa muito mais do que uma mudança de endereço. Ela é um posicionamento claro para o mercado e uma verdadeira vitrine do cooperativismo”, afirma Eduardo Demes, diretor executivo da Sicredi Veredas.

Com 1.032,57 m² de área construída, a nova agência possui caixas presenciais e de autoatendimento (ATM), espaço de coworking, salas de reunião, cabines de atendimento reservado e atendimento próprio. Pelo menos 7 mil associados serão atendidos na unidade.