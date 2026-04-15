Enel CE é a 11ª pior distribuidora do País em ranking da Aneel em meio à incerteza sobre concessão

A Enel Distribuição Ceará está na 23ª de 33 posições no ranking de desempenho das distribuidoras de energia divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (15).

A empresa teve nota 0,82 no Desempenho Global de Continuidade (DGC), que considera a duração e a frequência das interrupções do fornecimento de energia.

No ranking anterior, publicado em 2025, a Enel Ceará também registrou indicador 0,82 e ficou na 18ª posição de 29 concessionárias avaliadas, entre as 10 piores do levantamento.

No entanto, a comparação com a edição atual não é possível, já que o número de distribuidoras avaliadas aumentou de 29 para 33. No ranking deste ano, a Enel Ceará é a 11ª pior avaliada.

O resultado sai em meio a incertezas sobre a renovação da concessão da distribuidora. Embora a Aneel tenha recomendado a renovação, o Ministério de Minas e Energia não convocou a Enel para assinar o contrato.

A Enel ressaltou, em nota, que os indicadores no Ceará apresentaram evolução consistente, ficando melhor do que a meta regulatória nos últimos 3 anos (leia nota completa no fim do texto).

"Em 2025, a distribuidora alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos para a duração das interrupções (DEC). De 2020 a 2025, a companhia registrou uma queda de 48% no DEC e 29% no FEC", disse.

RANKING DE GRANDES DISTRIBUIDORAS

O ranking posiciona as concessionárias de grande porte, que atendem mais de 400 mil unidades consumidoras, e diz respeito ao serviço prestado em 2025.

Quanto menor a nota, melhor a avaliação da empresa. A CPFL Santa Cruz foi a melhor avaliada, com nota 0,54, enquanto a Equatorial CEEE teve a pior, com 0,98 de DGC.

ENEL RESPEITOU OS LIMITES DE FREQUÊNCIA E DURAÇÃO NAS QUEDAS DE ENERGIA

A Aneel também divulgou os resultados de cada companhia da Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC).

No Ceará, os consumidores ficaram em média 8,64 horas sem energia ao longo de 2025. O limite da concessionária era de 9,49 horas por unidade consumidora.

Foram em média 4,5 interrupções por consumidor cearense no ano. O limite estabelecido pela Aneel, de 6,19, também foi respeitado.

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Em comparação com o ciclo anterior, a Enel Ceará reduziu o DEC em 1,04. Já o FEC registrou aumento de 0,31.

Na média nacional, a duração das quedas de energia reduziu 9,2% em relação a 2024. Já a frequência das interrupções caiu 4,7% no período.

Os consumidores brasileiros enfrentaram média de 4,66 interrupções e passaram 9,30 horas em média sem energia em 2025.

Veja o posicionamento da Enel Ceará

A Enel ressalta que o Desempenho Global de Continuidade (DGC), indicador utilizado no ranking da Aneel, observa os valores apurados de duração e frequência média das interrupções de energia (DEC e FEC) das distribuidoras em relação aos limites regulatórios estabelecidos pela agência para cada concessão. Como estes limites variam para cada empresa, os resultados se tornam mais desafiadores em algumas concessões, não refletindo no ranking, na mesma proporção, os avanços nos números absolutos dos índices de qualidade.

Nos últimos anos, os indicadores de duração e frequência média das interrupções de energia (DEC e FEC) no Ceará apresentaram evolução consistente, ficando melhor do que a meta regulatória nos últimos 3 anos. Em 2025, a distribuidora alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos para a duração das interrupções (DEC). De 2020 a 2025, a companhia registrou uma queda de 48% no DEC e 29% no FEC. A companhia registrou ainda melhora expressiva no tempo médio de atendimento emergencial (TMAE), com redução de 25% em 2025 em relação a 2023.

A Enel reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua do serviço prestado a seus clientes, expressa pelo robusto plano de investimentos anunciado recentemente no país. Somente em 2025, a distribuidora atingiu recorde histórico de investimentos, de R$ 2,1 bilhões e vem ampliado de forma contínua as ações de manutenções, podas preventivas, reforçando as equipes de campo e expandindo a rede elétrica.