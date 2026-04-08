Gigante chinesa de armazenamento de energia aposta no Ceará para entrar no mercado brasileiro

A chinesa StarCharge está no Ceará para identificar oportunidades e fechar contratos no segmento de energias renováveis, com atuação em geração solar, eólica, armazenamento em baterias e carregadores para veículos elétricos.

A vinda foi articulada pela Associação Brasil-China de Negócios (ABCN), que intermedia negócios entre companhias chinesas e o mercado brasileiro.

O objetivo inicial é importar e comercializar os produtos diretamente da China.

Uma fábrica no Estado é avaliada pela empresa como um segundo passo, após medir o desempenho comercial e o ambiente regulatório local no País.

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) foi mencionada como possível localização para uma unidade produtiva, pela infraestrutura logística da região, que inclui dois portos, aeroporto e a Ferrovia Transnordestina. Contudo, nenhum compromisso foi assumido.

Veja também Mariana Lemos Usina da Petrobras no Ceará é selecionada em segunda rodada de Leilão de Capacidade Mariana Lemos Enel Ceará fica de fora de lista de renovação de concessões do governo

O vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da StarCharge, Eleas Liu, informou em entrevista à Coluna que a empresa ainda está em fase de reconhecimento do mercado.

Nós queremos conhecer mais do mercado, das políticas, conhecer o maior número possível de clientes. A produção local é importante. Isso inclui investir para ter uma fábrica, mas isso é um segundo passo. Se tudo correr bem, gostaríamos de investir em uma linha de montagem local", disse. Eleas Liu Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da StarCharge

O volume de investimentos também não foi informado. A empresa tem reuniões agendadas com potenciais clientes durante a semana, visita ao Porto do Pecém e encontro marcado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com o presidente Ricardo Cavalcante e o vice-presidente André Montenegro.