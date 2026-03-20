Usina da Petrobras no Ceará é selecionada em segunda rodada de Leilão de Capacidade

A Termoceará, usina termelétrica da Petrobras no Complexo Industrial e Portuário do Pécem, foi uma das selecionadas na segunda rodada do Leilão de Reserva de Capacidade, realizado nesta sexta-feira (20).

O empreendimento deve ter disponibilidade para ofertar 174 MW de potência durante três anos. A receita anual estimada para a usina é de R$ 76 milhões, totalizando R$ 230 milhões.

Para se tornar vitoriosa, a Petrobras apresentou proposta de deságio de 46%, ou seja, uma redução de quase metade do valor previsto inicialmente para o pagamento.

A usina cearense foi uma das seis selecionadas nesta rodada do leilão, voltada para a contratação de termelétricas a óleo diesel, óleo combustível e biodiesel.

Os outros empreendimentos vencedores são de Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. Em todo o Brasil, 38 projetos se candidataram, sendo quatro do Ceará.

CEARÁ TEM OITO USINAS TÉRMICAS SELECIONADAS

Inaugurada em 2002, a Termoceará é uma das unidades de geração de energia elétrica da Petrobras, com operação a gás natural e diesel.

A usina possui capacidade instalada de 220 MW e terá a maior geração de energia entre os empreendimentos selecionados no leilão desta sexta-feira (20).

Com o resultado, o Ceará tem oito usinas termelétricas contratadas no leilão de capacidade. Os empreendimentos somam mais de 2,9 GW de potência contratada, a segunda maior do Brasil.

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O parque térmico já operante foi recontratado e novas usinas foram acrescentadas ao portfólio. O Ceará tem o maior aporte em empreendimentos selecionados que serão construídos ou ampliados.

O investimento nos projetos cearenses será de R$ 13 bilhões, cerca de 21% do total previsto no certame — R$ 64,5 bilhões. Entre os novos projetos térmicos, está a Jandaia, que será instalada no Complexo do Pecém pelas empresas Eneva e Diamante.

LEILÃO DE CAPACIDADE

O certame começou a ser realizado na quarta-feira (18), com contratação de 100 projetos, que somam R$ 515 bilhões.

O processo foi realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Ministério de Minas e Energia (MME), e operacionalizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Um leilão de capacidade visa garantir a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN), a partir da contratação de usinas aptas a operar em momentos críticos.

Ou seja, os equipamentos escolhidos são acionados em período de alta demanda. Foram selecionados 106 projetos em diversos países, sobretudo termelétricas movidas a gás natural.

Foi a primeira vez que usinas hidrelétricas foram contratadas em um leilão de capacidade — com acordos para ampliação da capacidade.