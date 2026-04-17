Procura por carros elétricos 0 KM cresce 22% no Ceará, no 1º tri

Os modelos eletrificados iniciaram 2026 com forte alta na preferência dos cearenses. Pesquisa da Webmotors Autoinsights aponta que as buscas por carros elétricos 0 km no Ceará cresceram 22,2% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano passado.

Já os híbridos novos avançaram 8,4%. Apesar de os elétricos registrarem maior crescimento, são os híbridos que concentram o maior volume absoluto neste começo de ano no Estado.

Entre todas as buscas por eletrificados na plataforma (considerando novos e usados somados), 74% foram direcionadas aos híbridos e 26% corresponderam aos elétricos, segundo o levantamento.

Do total de modelos eletrificados na plataforma, os usados se mantiveram levemente aquecidos, com alta de 7,7% nas buscas e visitas em relação ao ano anterior.