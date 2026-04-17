Procura por carros elétricos 0 KM cresce 22% no Ceará, no 1º tri
Híbridos concentram o maior volume de interesse neste começo de ano no Estado.
Os modelos eletrificados iniciaram 2026 com forte alta na preferência dos cearenses. Pesquisa da Webmotors Autoinsights aponta que as buscas por carros elétricos 0 km no Ceará cresceram 22,2% no primeiro trimestre de 2026 ante igual período do ano passado.
Já os híbridos novos avançaram 8,4%. Apesar de os elétricos registrarem maior crescimento, são os híbridos que concentram o maior volume absoluto neste começo de ano no Estado.
Entre todas as buscas por eletrificados na plataforma (considerando novos e usados somados), 74% foram direcionadas aos híbridos e 26% corresponderam aos elétricos, segundo o levantamento.
Do total de modelos eletrificados na plataforma, os usados se mantiveram levemente aquecidos, com alta de 7,7% nas buscas e visitas em relação ao ano anterior.