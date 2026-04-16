Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

SRH tranquiliza: obras do sifão do Eixão das Águas estão em dia

Secretário Ramon Rodrigues assegura que, em dezembro, a vazão do Eixão saltará de 11 m³/s para 22 m³/s

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Egídio Serpa
Legenda: De acordo com o secretário Ramon Rodrigues, as obras de duplicação do sifão do Eixão das Águas ficarão prontas em dezembro
Foto: Tom Prado
Esta página é patrocinada por:

Este colunista conversou ontem, 15, com o novo secretário de Recursos Hídricos do governo do Ceará, engenheiro Ramon Rodrigues. Ele era o secretário Executivo da pasta, mas assumiu na semana passada o seu comando, substituindo o deputado estadual Fernando Santana, que se desincompatibilizou para disputar a reeleição. 

O tema da conversa com o secretário Ramon Rodrigues foram informações que correm no meio de empresários da agropecuária, segundo as quais estão atrasados os trabalhos de duplicação do sifõão do Eixão das Águas, o canal a céu aberto que traz água do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando, também, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. 

“É tudo mentira”, disse à coluna Ramon Rodrigues, que acrescentou: 

“As obras estão absolutamente dentro do cronograma pré-estabelecido”. 

A duplicação do sifão do Eixão das Águas permitirá que a vazão do canal, que hoje está limitada a 11 metros cúbicos por segundo, seja duplicada para 22 metros cúbicos por segundo.  

As águas do Eixão das Águas são despejadas no açude Pacajus, de onde é bombeada para o canal que o liga ao açude Pacoti.  

O secretário Ramon Rodrigues aproveitou para adiantar que a duplicação do sifão do Eixão das Águas estará concluída até o próximo mês de dezembro.  

Nessa obra, estão sendo investidos R$ 1 bilhão, parte dos quais financiada pelo BNDES. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Construção Civil: terreno valioso na Varjota vira briga na Justiça

teaser image
Egídio Serpa

Jornada de trabalho deve juntar produtividade e competitividade

teaser image
Egídio Serpa

IV Anel Viário: o suplício de quem trabalha e produz