SRH tranquiliza: obras do sifão do Eixão das Águas estão em dia
Secretário Ramon Rodrigues assegura que, em dezembro, a vazão do Eixão saltará de 11 m³/s para 22 m³/s
Este colunista conversou ontem, 15, com o novo secretário de Recursos Hídricos do governo do Ceará, engenheiro Ramon Rodrigues. Ele era o secretário Executivo da pasta, mas assumiu na semana passada o seu comando, substituindo o deputado estadual Fernando Santana, que se desincompatibilizou para disputar a reeleição.
O tema da conversa com o secretário Ramon Rodrigues foram informações que correm no meio de empresários da agropecuária, segundo as quais estão atrasados os trabalhos de duplicação do sifõão do Eixão das Águas, o canal a céu aberto que traz água do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando, também, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
“É tudo mentira”, disse à coluna Ramon Rodrigues, que acrescentou:
“As obras estão absolutamente dentro do cronograma pré-estabelecido”.
A duplicação do sifão do Eixão das Águas permitirá que a vazão do canal, que hoje está limitada a 11 metros cúbicos por segundo, seja duplicada para 22 metros cúbicos por segundo.
As águas do Eixão das Águas são despejadas no açude Pacajus, de onde é bombeada para o canal que o liga ao açude Pacoti.
O secretário Ramon Rodrigues aproveitou para adiantar que a duplicação do sifão do Eixão das Águas estará concluída até o próximo mês de dezembro.
Nessa obra, estão sendo investidos R$ 1 bilhão, parte dos quais financiada pelo BNDES.
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