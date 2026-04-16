SRH tranquiliza: obras do sifão do Eixão das Águas estão em dia

Este colunista conversou ontem, 15, com o novo secretário de Recursos Hídricos do governo do Ceará, engenheiro Ramon Rodrigues. Ele era o secretário Executivo da pasta, mas assumiu na semana passada o seu comando, substituindo o deputado estadual Fernando Santana, que se desincompatibilizou para disputar a reeleição.

O tema da conversa com o secretário Ramon Rodrigues foram informações que correm no meio de empresários da agropecuária, segundo as quais estão atrasados os trabalhos de duplicação do sifõão do Eixão das Águas, o canal a céu aberto que traz água do açude Castanhão para a Região Metropolitana de Fortaleza, beneficiando, também, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

“É tudo mentira”, disse à coluna Ramon Rodrigues, que acrescentou:

“As obras estão absolutamente dentro do cronograma pré-estabelecido”.

A duplicação do sifão do Eixão das Águas permitirá que a vazão do canal, que hoje está limitada a 11 metros cúbicos por segundo, seja duplicada para 22 metros cúbicos por segundo.

As águas do Eixão das Águas são despejadas no açude Pacajus, de onde é bombeada para o canal que o liga ao açude Pacoti.