Camilo tenta parcerias na França antes de estrear voo

01:00 · 02.05.2018

Governador cearense virá em um dos voos do Grupo Air France/KLM que devem inaugurar o centro de conexões de voos no Aeroporto de Fortaleza

O governador do Ceará, Camilo Santana, se encontra hoje (2), em Paris, na França, com o presidente mundial da Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac. De acordo com Camilo, pela manhã haverá um encontro com o embaixador do Brasil na França, Paulo Campos. Durante a tarde, o governador visitará uma escola no leste de Paris para tentar uma parceria entre a França e o Ceará. "Nós vamos tentar uma parceria para intercâmbio de estudantes. Queremos mandar estudantes cearenses de escolas públicas para a França e receber franceses no Ceará", afirmou Camilo em conversa com internautas pelo Facebook.

Na agenda do governador, consta ainda uma visita ao centro da Air France no Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris na quinta-feira (3). Após a visita, Camilo retorna ao Ceará no voo inaugural da Air France (Joon) com destino a Fortaleza. A operação marca oficialmente o início do centro de conexões (hub) da Air France-KLM e Gol na Capital. A vice-governadora Isolda Cela e o presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque, também retornam ao Estado juntamente com o governador.

Chegada

O voo da Joon está previsto para chegar em Fortaleza às 17h35, 15 minutos depois do voo da KLM, proveniente de Amsterdã, que tem chegada prevista para às 17h20.

As duas aeronaves chegarão no mesmo dia para marcar o início do hub em Fortaleza. O A330-200 da KLM retorno na noite de quinta-feira, às 19h50, e o A340-300 da Joon volta para Paris, na sexta-feira, às 19h35.

Em ambos casos, é esperado o tradicional "batismo" das aeronaves, quando dois caminhões do Corpo de Bombeiros lançam jatos de água para o alto, formando um arco sobre o avião. Em seguida, após o desembarque, será realizada uma solenidade em área restrita.

Solenidade

Segundo as companhias aéreas, autoridades europeias e brasileiras, representantes de agências de viagem e jornalistas da França, Holanda e de todo o Brasil estarão na Capital cearense na data, para experimentar a viagem e apresentar o destino ao público europeu. No dia, a Gol também já terá começado os novos voos dos bancos de conexão, pela manhã e pela tarde. Com esta implementação, a empresa aumentará sua oferta na Capital. Mais detalhes a respeito do início das operações somente serão liberados no dia seguinte, quando está marcada uma coletiva de imprensa do grupo com a presença do CEO global do Grupo Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac; do CEO global da KLM, Pieter Elbers; do CEO da Joon, Jean-Michel Mathieu, do CEO da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, Paulo Kakinoff; do governador Camilo Santana e do prefeito Roberto Cláudio.