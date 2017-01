Camilo diz que medidas visam à eficiência

00:00 · 24.01.2017 por Yohanna Pinheiro - Repórter

O governador Camilo Santana reuniu ontem, pela primeira vez no ano, todo o seu secretariado, tanto os que estão deixando as pastas como os que estão prestes a assumir, para apresentar o "Plano de Sustentabilidade para o Desenvolvimento do Estado do Ceará". Ele afirma que as medidas para garantir a eficiência da administração são necessárias para dar mais celeridade às ações do governo.

De acordo com o novo secretário da Casa Civil, Nelson Martins, que vem do posto de secretário de Relações Institucionais, as reduções que serão realizadas em cada pasta deverão obedecer a proporção de 5% a 25% dos terceirizados, 25% das despesas com passagens e diárias, 5% dos valores empenhados em contratos de gestão e 10% de outros itens, tais como combustível e energia. O objetivo, segundo o governo estadual, é compensar a perda contabilizada pela máquina pública que chega a R$ 850 milhões anualmente e ainda "preservar e ampliar a capacidade do Estado de investir em melhorias para a população".

"Evidentemente, essas reduções que serão feitas não prejudicarão o andamento das atividades do Estado", pontua o secretário, que ainda acrescenta: "Como o Ceará vem sendo, do ponto de vista nominal, o terceiro estado que mais investe no Brasil e, no ponto de vista proporcional, o primeiro, o governo pretende continuar com esse grau de investimento para poder gerar emprego e voltar a crescer".

Entre as questões que tocam o plano, também estão a redução no número de secretarias, a diminuição em 10% dos salários dos secretários e todos os dirigentes de órgãos do Estado, a doação de 10% dos salários do governador e da vice-governadora e a manutenção do corte de 25% dos valores dos cargos comissionados (com exceção de saúde, segurança e educação). É previsto também a vedação da remissão de tributos no Estado.

Além disso, o secretário Mauro Filho havia falado em outubro do ano passado, ao apresentar o orçamento de 2017, na Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, que o Estado poderia ter um corte de R$ 30 milhões a R$ 40 milhões em custeio.

Investimentos do Irã

A respeito da visita que fez a países do Oriente Médio para atrair investimentos para o Estado, o governador do Estado afirma que o Irã se dispôs a fornecer óleo cru para o projeto de uma refinaria no Estado, em negociação com a China.

"Isso tem um papel muito importante nesse processo para casar a parceria com uma empresa chinesa. Eles solicitaram que se oficializasse a parceria, já foi marcada uma reunião de trabalho entre os participantes do Irã", contou o chefe do Executivo cearense.

Camilo aponta que o secretário especial para Assuntos Internacionais, Antônio Bahlmann, seguiu viagem do Irã para a China para continuar a reunião com a empresa Guangdong Zhenrong Energy, com quem o Estado assinou um memorando de entendimento para a realização de um estudo de implantação de uma refinaria de petróleo na área da Zona de Processamento e Exportação (ZPE) - equipamento instalado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

"O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a um custo baratíssimo comparado ao custo de exploração no Brasil e em outros continentes. E com o fim das sanções comerciais, há uma possibilidade muito grande de parcerias", destaca o governador. "Foi uma abertura importante", completa.

Poços no Pecém

Camilo aponta ainda que a estiagem tem deixado o Estado em alerta. Para não prejudicar o abastecimento humano, ele inaugurará hoje uma bateria de poços profundos na área de São Gonçalo do Amarante para atender a Siderúrgica e a todo o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) e, assim, poupar a água do açude Castanhão, cujo nível está abaixo de 5%.

Outro investimento que foi destacado pelo governador Camilo Santana foram as rodovias, com a previsão de aplicação de mais de R$ 700 milhões em estradas estaduais.

"O Ceará tem feito mais de 2 mil quilômetros de estradas. Tem a duplicação de Aracati a Fortim, já começamos a de Beberibe a Fortim, vamos inaugurar a da CE-085, que já está pronta, indo de Paracuru até Trairi. Com esses investimentos, vamos fazer duplicação no Cariri, na Serra de Baturité", pontua Camilo.