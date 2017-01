Prioritários terão recurso ilimitado

00:00 · 24.01.2017

O titular da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), André Facó, enfatizou ontem (23), durante reunião do Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (Mapp), que o governo estadual não "terá qualquer recurso limitado" em projetos considerados prioritários, como exemplo ele citou o Porto do Pecém, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e as estradas do Programa Viário de Integração Logística Ceará IV e do programa Ceará de Ponta a Ponta com do Departamento Estadual de Rodovias (DER).

LEIA MAIS

.Camilo diz que medidas visam à eficiência

.Fornecimento de água no 2º semestre gera preocupação

.Mantidos R$ 4 bi em investimento para 2017 no CE

.Seplag deve rever pacote de concessões no Estado

"Para esses projetos que são prioritários, que vão melhorar a qualidade de vida da população ou que vão gerar novo desenvolvimento econômico para o Estado, esses daí não vão ter efetivamente qualquer tipo de recurso limitado, para que eles possam dar o resultado no menor espaço de tempo possível", ressaltou André Facó que deixa a Seinfra, e assume Lúcio Ferreira Gomes - ex-Secretaria de Cidades.

Concessão

Facó enfatizou ainda que foi colocado "muito claramente" pelo governador Camilo Santana que existem projetos prioritários que deverão entrar no processo de concessão, mas que outros continuaram com recursos apenas do Estado. "Alguns dependem de recursos de governo do Estado e foram elencados como prioritários, podemos citar o VLT, Porto do Pecém, as estradas que estão sendo tocadas pelo programa Ceará 4 e Ceará Ponta a Ponta com o DER, estes serão tocados com recursos públicos", explicou o secretário.

Desafios

Como desafio para a Secretaria, André Facó cita o avanço de algumas obras consideradas prioritárias; a ampliação de obras de mobilidade urbana, como é o caso do VLT; e a ampliação, repavimentação ou duplicação de aproximadamente mil quilômetros de estradas do Estado.

Facó explica ainda que a pasta de energia avançou com a publicação da lei do fundo de eficiência energética e geração distribuída. "O setor de energia tende a ser um dos principais alavancadores de retomada de crescimento do País", concluiu Facó, complementando que o objetivo da Seinfra é criar um ambiente propício para os investidores venham para o Estado.