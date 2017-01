Seplag deve rever pacote de concessões no Estado

00:00 · 24.01.2017

Durante o Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (Mapp) ontem pela manhã, a titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Nicolle Barbosa, considerou que a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag) deve rever os projetos de concessões com a entrada da nova gestão em fevereiro. "Todo o trabalho foi feito preliminar e agora fica esta parte efetivamente de acontecerem as concessões. Está entrando uma pessoa específica para tratar desta área (Célio Fernando), que tem bastante experiência no mercado", informou.

A secretária da SDE reforça que os equipamentos já foram apresentados para os empresários dentro do Ceará e falta divulgá-los para o mercado externo. "O novo secretário deve ver a carteira de quais equipamentos e aí efetivamente colocar isso para acontecer", destacou.

Para este ano, ela tem boas perspectivas para o Estado. "Será um ano importante na SDE. Vamos entregar a Sala do Investidor e o Sistema Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) integrado com a SDE, Secretaria da Fazenda (Sefaz), Bradesco e a Adece", comentou.

Com o sistema, as informações estarão todas online nas reuniões do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial do Ceará (Cedin). "Quando estiver funcionando, a previsão é em sete meses, quando terminar a reunião do Cedin todo mundo já assina e o empresário já fica apto a ter seu incentivo. Isso vai reduzir muito o tempo de espera para obtenção dos incentivos", explicou a secretária.

Em relação ao cortes anunciados pelo governados Camilo Santana e já aprovados na Assembleia Legislativa, Barbosa avalia que não haverá prejuízo na SDE. "Todas as pastas devem contribuir neste momento e despesa é como energia: tem que estar sempre cortando", disse.

Pacote

O governo do Estado já havia previsto para o primeiro semestre deste ano a concessão das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa), do Centro de Eventos do Ceará, Cinturão Digital e de terrenos do Eixão das Águas e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para a instalação de placas solares.

Também foram incluídos no Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas do Governo do Estado do Ceará o Centro de Formação Olímpica, Arena Castelão, Porto do Pecém, Acquario Ceará, Sistema Metroviário e quatro terrenos: da Expoece, do IIPPOO I, da Cavalaria e do Centro de Convenções de Fortaleza.

Ativos

1. Ceasa

2. Centro de Eventos do Ceará

3. Cinturão Digital

4. Placas Solares

5. Centro de Formação Olímpica

6. Sistema Metroviário

7. Acquario Ceará

8. Porto do Pecém

9. Terrenos

10. Arena Castelão