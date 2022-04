Selecionamos 10 filmes bíblicos para o feriadão da Semana Santa

Há 125 anos, segundo o especialista Matthew Page, os cineastas adaptam passagens da Bíblia. Para o autor do livro "100 Bible Films", a tradição inicia na era dos filmes mudos com a obra "The Horitz Passion Play" (1897). Ao longo das décadas, produções alinhadas com à comédia, ficção científica e experimentação exploraram estas histórias.

Hollywood abraçou o segmento e deu vida a um gênero próprio, o chamado "épico bíblico". Super produções como "Os Dez Mandamentos" (1956) e "Ben-Hur" (1959) solidificaram esse caminho, imortalizando estas criações artísticas no imaginário popular.

Recriar estas histórias trouxe encanto às diferentes plateias, mas também conseguiu atrair a crítica de grupos e entidades religiosas. Casos notórios aconteceram com os filmes "A Última Tentação de Cristo" (1988) e "A Vida de Brian" (1979).

Da lista de filmes bíblicos, reunimos obras que relatam a vida de Jesus Cristo, bem como episódios ligados ao Antigo e Novo Testamento. Há também longas que se inspiraram na bíblia para trazer essa mensagem para os dias atuais, caso da comédia "Todo Poderoso" (2003). Confira a seleção e bom filme.

A Paixão de Cristo (2004)

Legenda: Versão de Mel Gibson ganhou debate por conta das cenas fortes

Mel Gibson assina a direção e entrega um trabalho cheio de riqueza nos detalhes. Um exemplo é a decisão do cineasta de reconstruir e usar línguas antigas no filme, como o aramaico.

A partir de cenas fortes, a obra narra as últimas doze horas da vida de Jesus de Nazaré (Jim Caviezel), no dia de sua crucificação em Jerusalém.

O Auto da Compadecida (2000)

"Hoje a noite na paróquia de Taperuá, "A Paixão de Cristo". Um filme de aventura, que mostra um cabra sozim, desarmado, infrentano o imperio romano todim". É assim que o personagem Chicó (Selton Mello) começa esse clássico do cinema nacional.

Nessa produção, a mensagem e história de Jesus Cristo ganha a criatividade de Ariano Suassuna (1927-2014). Mesmo tendo a comédia como eixo central, a trama insere temas como perdão, fé e ganância em meio ao sertão nordestino. Para refletir.

Os Dez Mandamentos (1956)

Legenda: Trabalho visionário de Cecil B. DeMille

Cecil B. DeMille (1881-1959) entregou um verdadeiro épico, cujos cenários grandiosos e roteiro afiado foram a chave deste sucesso. Aqui, acompanhamos a jornada de Moisés e sua história de luta na libertação dos hebreus. Em cena,

momentos como a chegada à Terra Prometida, a fuga do Egito e a abertura das águas do mar Vermelho.

A Vida de Brian (1979)

Legenda: Brian se vê em situações que não esperava

O grupo inglês Monty Python foi o responsável por este sucesso da comédia. A paródia nos apresenta "Brian de Nazaré" (Graham Chapman), uma figura que nasceu no mesmo dia de Jesus de Nazaré. Por conta dessa semelhança, ele acaba se envolvendo em situações que não esperava, como se unir a um movimento de resistência política para tirar os romanos da Judéia.

O Príncipe do Egito (1998)

Nessa animação, conhecemos os irmãos Ramsés II (Ralph Fiennes) e Moisés (Val Kilmer). O primeiro leva o sangue real e o segundo é um órfão com um passado secreto. Ambos cresceram como melhores amigos, mas a verdade acabará por colocá-los em lados opostos.

Ramsés II se torna o governante do império mais poderoso da Terra enquanto Moisés assume o posto de líder escolhido para seu povo.

A Última Tentação de Cristo (1988)

Martin Scorsese adaptou para as telas o romance de Nikos Kazantzakis. Nesta leitura, o carpinteiro Jesus de Nazaré (Willem Dafoe) é atormentado por demônios e lida também com o constante chamado de Deus. Nessa realidade, a missão de Jesus enfrenta a maior tentação: escolher ou não a vida normal de um homem bom.

Jesus Cristo Superstar (1973)

Esta produção adapta uma peça da Broadway e o disco conceitual escrito por Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. O musical (também considerado uma "ópera rock") conta a história dos últimos seis dias na vida de Jesus Cristo através dos olhos perturbados de Judas Iscariotes. Não há falas no filme e tudo é cantado.

Todo Poderoso (2003) e Deus é Brasileiro (2003)

Legenda: Todo Poderoso (2003)

Os dois filmes estão listados juntos por conta das semelhanças que ambos carregam. Lançados no mesmo ano, as histórias mostram Deus voltando à Terra e pedindo que uma pessoa comum assuma o seu lugar por um tempo.

Na produção norte-americana temos Jim Carrey (um repórter desiludido) e Morgan Freeman (como Deus). No longa nacional, Wagner Moura é um pescador que recebe a visita de Deus (Antônio Fagundes). Caca Diegues deu vida ao conto "O Santo que não acreditava em Deus", escrito por João Ubaldo Ribeiro.

Maria Madalena (2018)

O diretor Garth Davies recria a história de Maria Madalena (Rooney Mara). Lutando contra as pressões sociais, o autoritarismo da família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora junta-se a Jesus de Nazaré (Joaquin Phoenix) em sua missão de propagar a fé.

