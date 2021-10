Oficina de dança focada em questões raciais em Fortaleza tem inscrições abertas até este sábado (2)

Com foco em questões raciais, a oficina "Negra em rastros: conversações entre danças e processos" está com inscrições abertas até este sábado (2). Realizada em parceria com a Vila das Artes, a formação será ministrada pela artista Tieta Macau e deve trazer referências de artistas negros, principalmente da dança.

Com carga horária de dez horas, a oficina será prática e realizada de forma virtual entre os dias 5 e 9 de outubro. São 25 vagas e, para realizar a inscrição, basta preencher formulário virtual no perfil da Vila das Artes no Instagram.

Nascida no Maranhão, Tieta Macau é radicada no Ceará, onde cursa bacharelado em Dança e mestrado em História Social, ambas na Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela é licenciada em Teatro pela Universidade Federal do Maranhão.

Para a artista, a oficina é “uma conversa preta em processo”. A proposta será a de ter uma conversa prática sobre criações e processos, a partir de uma percepção afrocentrada. Além disso, trazer como referências obras e textos de artistas negros e interseções com danças maranhenses.

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever para a oficina, que é gratuita.

Serviço

Oficina "Negra em rastros: conversações entre danças e processos"

Data: 5 a 9 de outubro

Inscrições: Até 2/10

Formulário: https://linktr.ee/viladasartes

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?