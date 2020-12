Noah Jupe, astro mirim de 'The Undoing', vai estar em nova produção da HBO Max

Noah Jupe, 15, deve continuar seu contrato com a HBO por mais um bom tempo. O astro mirim que acaba de estrelar a minissérie "The Undoing", com quem contracena com ninguém menos que Nicole Kidman, 53, e Hugh Grant, 60, vai estar em um novo projeto da empresa. As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, Jupe estará no filme da HBO Max chamado "No Sudden Move". A produção será dirigida por Steven Soderbergh, responsável por assinar grandes sucessos como "Magic Mike" (2012) e "Onze Homens e um Segredo" (2001). Entre os nomes confirmados para o elenco, estão; Don Cheadle, Benicio Del Toro e David Harbour.

Ainda não há informações sobre o início das filmagens ou data de estreia. Mas enquanto isso, Noah Jupe pode ser visto na minissérie "The Undoing", na pele do personagem Henry Fraser.

A minissérie é baseada no livro da escritora Jean Hanff Korelitz, e foi desenvolvida por David E. Kelly (com quem Kidman trabalhou recentemente em "Big Little Lies") e dirigida por Susanne Bier, vencedora do Emmy por "O Gerente da Noite" (2016).

Recentemente, em entrevista inédita concedida ao jornal Folha de S.Paulo, Noah Jupe contou que não se intimidou quando descobriu que estaria em uma produção com tantos nomes consagrados de Hollywood.

"Bem, antes de mais nada, naquele momento 'Big Little Lies' era a minha série preferida de todos os tempos", afirma. "Estava vendo quando me consultaram para o papel. Então o fato de que a dupla - o David E. Kelley, que escreveu 'Big Little Lies', e a Nicole, que participou do projeto - estivesse por trás de 'The Undoing' foi fantástico."

Apesar da pouca idade, Jupe tem experiência no meio artístico. Ele já atuou em "O Gerente da Noite", mesma diretora de "The Undoing". Na época, ele tinha apenas 11 anos. "Eu não vi a série toda porque na época os meus pais viram e disseram que não era para criança", afirma. "Então eles me mostraram os meus episódios, o resto não. Bem, agora eu deveria ver porque tenho 15 anos e já sou suficientemente crescido."

