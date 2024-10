Porto de Manacapuru desaba, e criança está desaparecida

A terra que sustentava parte do Porto da Terra Preta, em Manacapuru, no Amazonas, deslizou na tarde desta segunda-feira (7). A Defesa Civil confirmou o desaparecimento de uma criança e testemunhas afirmaram que 200 pessoas foram soterradas.

De acordo com informações da Agência Brasil, o local estava em obras, mas seguia funcionando como ponto estratégico para o transporte de mercadorias e passageiros.

Após o desastre, destroços de flutuantes, canos, casas e carros foram vistos no rio. No local, há grande movimentação de pessoas em atividades de carga e descarga de mercadorias. Também há pontos de táxis e mototáxis.

O acidente pode ter como origem o fenômeno conhecido na região como “terras caídas”, às margens do Rio Solimões, que sofre a pior vazante da história. Trata-se do termo como a população local descreve o processo de erosão fluvial, com escorregamentos, deslizamentos, desmoronamentos e desabamentos, que podem ter várias dimensões.

Inspeção

Por meio de nota, a Prefeitura de Manacapuru lamentou o acidente e informou que as equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão trabalhando no local.

Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que faz a gestão de uma das instalações portuárias, a IP4, de Manacapuru, foram acionados e estão no local para realizar uma inspeção detalhada. As autoridades irão avaliar a extensão dos danos e os riscos que ainda podem comprometer a segurança da estrutura do porto.

O Porto da Terra Preta abriga o Terminal Hidroviário e a Secretaria Municipal de Pesca (Sempa). O local é estratégico e conecta Manacapuru a diversas outras localidades da região.