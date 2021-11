Espetáculo infantil cearense mergulha no universo de princesas e dragões em Fortaleza e Sobral

Feitiços de bruxas, ataques de dragões, conflitos vivenciados por princesas e o encanto das fadas aguardam crianças e familiares para momentos de surpresa e magia. Os personagens fazem parte do espetáculo infantil "Encantável Trupe", em cartaz no Cineteatro São Luiz e no Theatro São João, em Sobral.

Na capital cearense, a peça será apresentada neste sábado (20), a partir das 17h; já no interior, a trupe desembarca no domingo (21), também às 17h, para encontrar o público no tablado.

Legenda: À frente da montagem está o Circuito Cearense de Teatro, idealizado pela Procult e com apoio da ENEL Foto: Divulgação

Na história, a criançada vai se divertir com Rufo, Tartufo, Beline e Doroteia, seres seculares que já percorreram vilas e reinos da Europa encontrando os mais diversos tipos de criaturas. Eles viajam pelo mundo em uma bicicleta cantando e contando histórias.

À frente da montagem está o Circuito Cearense de Teatro, idealizado pela Procult e com apoio da ENEL. No currículo, o grupo já tem espetáculos como "Tom na Fazenda" e "O Pior de Mim", sempre buscando democratizar o acesso às artes cênicas.

Para a realização de "Encantável Trupe", o elenco teve grandes nomes envolvidos. A preparação corporal ficou a cargo de Davidson Caldas; por sua vez, os figurinos são assinados por Yuri Yamamoto e a direção é de Fellipe Revuelta. Um espetáculo para reconectar a plateia ao que há de mais fascinante no universo da contação de histórias.



Serviço

Espetáculo "Encantável Trupe", do Circuito Cearense de Teatro

Neste sábado (20), às 17h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro); no domingo (21), às 17h, no Theatro São João (Praça São João, 156 - Centro de Sobral). Ingressos em Fortaleza: R$30 (inteira - inferior) e R$20 (inteira - superior). Horários de funcionamento da bilheteria: terça a sábado, das 10h às 18h30; em Sobral, R$20 (inteira). Vendas online no site da Sympla

