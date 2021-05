Documentário inspirado em disco de Belchior será produzido pela Globo Filmes

As músicas de Belchior serão costuradas à acontecimentos históricos, arquivos e registros da década de 1970 em novo documentário produzido pela Globo Filmes. O projeto que recebe o mesmo nome do disco do cantor, "Alucinação", promete um mergulho intenso na geração que viveu nos anos 70.

O longa-metragem será desenvolvido a partir das músicas do disco de Belchior. A ideia é que as canções potencializem lembranças, sensações e sonhos de uma geração que desejou “amar e mudar as coisas”.

Para a montagem, será realizada extensa pesquisa de imagens de acontecimentos históricos, registros familiares e arquivos que registrem a memória coletiva.

O documentário será escrito e dirigido por Renato Terra, com codireção de Marcos Caetano e Leo Caetano. O projeto conta coprodução da Globo Filmes, GloboNews, Canal Brasil e Inquietude.

Raoni

Em paralelo a produção de "Alucinação", a Globo Filmes também desenvolve o projeto de documentário sobre o Cacique Raoni Metuktire. "Raoni" acompanha a jornada do líder indígena brasileiro da etnia caiapó, conhecido internacionalmente por sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas.

Legenda: Globo Filmes anuncia produção de documentário sobre Raoni Metuktire Foto: José Medeiros

No longa-metragem, Raoini realiza uma viagem de barco dentro do Parque Indígena do Xingu. Durante a jornada, o cacique apresenta suas lembranças, os ensinamentos de seus ancestrais, memórias de seus primeiros contatos com os brancos, sua visão de mundo e sua cultura, além de contar sobre a criação do Parque do Xingu e da luta por sua preservação, constantemente ameaçada.

A produção tem direção e roteiro de de Jean-Pierre Dutilleux e Alexandre Bouchet. O filme será produzido 40 anos depois de Jean-Pierre ter sido indicado ao Oscar de melhor documentário, com o mesmo personagem e narração de Marlon Brando. "Raoni" é uma coprodução da Globo Filmes, GloboNews, Canal Brasil e Indiana Produções.