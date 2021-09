Com mais de R$ 4 milhões remanescentes, Prefeitura lança editais da Lei Aldir Blanc Fortaleza 2021

Trabalhadores da Cultura de Fortaleza têm uma nova chance de garantir recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. A partir desta terça-feira (21/09) até o dia 5 de outubro de 2021 estão abertas as inscrições em dois certames de ações emergenciais, lançados pela Prefeitura por meio da Secultfor.

São eles o Edital de Subsídio a Manutenção de Espaços Artísticos e Culturais (nº 7813/2021) e o Edital de Apoio aos Artistas, Coletivos e Trabalhadores da Cultura (nº 7815/2021).

R$ 4.750.000,00 é o valor total disponível nas chamadas públicas, investimento de recurso federal remanescente de 2020.

O secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, ressalta a importância das ações nesse período. “Devido a crise sanitária do coronavírus, que afetou muito o setor cultural, o lançamento de editais com o recurso remanescente da Lei Aldir Blanc é uma oportunidade ímpar para podermos contemplar e alcançar um número maior da classe artística da nossa cidade e movimentar ainda mais a produção deste setor, especialmente neste momento em que caminhamos para uma retomada presencial”, destaca.

Editais

A concessão de subsídio a espaços que tiveram as atividades interrompidas em função das medidas de isolamento social (Edital nº 7813/2021) é destinada a espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias.

Serão contemplados 250 beneficiários, entre pessoas físicas e jurídicas, as quais receberão duas parcelas no valor de R$ 3.000,00 cada ou em um único pagamento no valor individual total de R$ 6.000,00.

> Confira ficha de inscrição deste edital

O edital priorizará proponentes que não foram contemplados no Edital nº 7202, lançado em 2020 com recursos da Lei Aldir Blanc. Ressalta-se que os artistas inscritos na Chamada Complementar de Concessão de Subsídio a Manutenção de Espaços Artísticos e Culturais, lançada no ano passado, deverão realizar uma nova inscrição, devido a chamada não estar mais vigente, em razão de orientações proferidas pelo TCU e CGU.

Já o Edital nº 7815/2021 selecionará e apoiará financeiramente projetos de curta duração realizados por artistas, coletivos e trabalhadores da Cultura, distribuídos nas linguagens de Audiovisual, Artesanato, Artes Visuais, Circo, Cultural Popular, Dança, Fotografia, Humor, Literatura, Mídia Digital, Moda, Música e Teatro.

> Confira ficha de inscrição deste edital

Serão contemplados 250 projetos nas diversas linguagens da cultura, com um apoio financeiro no valor de R$ 13.000,00 cada, totalizando o montante de R$ 3.250.000,00. Será garantido que cada linguagem seja contemplada com o mínimo de 10 projetos, desde que sejam classificados.

Serviço

Lançamento dos Editais da Lei Aldir Blanc Fortaleza 2021

Período de inscrições: 21/09 a 05/10

Local: Mapa Cultural de Fortaleza

Dúvidas: lei.aldirblancsub21@secultfor.fortaleza.ce.gov.br (Edital nº 7813/2021) e lei.aldirblanc21@secultfor.fortaleza.ce.gov.br (Edital nº 7815/2021)

Mais informações: cultura.fortaleza.ce.gov.br / (85) 3105-1294 e 9 9766-5334 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h)

