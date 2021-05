Com foco em gestores e produtores culturais, ação em Fortaleza oferta cursos gratuitos na área

Profissionais que atuam na gestão e produção cultural terão acesso a cursos livres e gratuitos ao longo de maio. A ação faz parte da Agência de Futuros, desenvolvida pelo projeto Arte Urgente. As formações ofertadas são "Prestação de contas", "Mapa Cultural", "Captação de recursos" e "Elaboração de projetos". Não há limite de vagas.

As inscrições acontecem até segunda-feira (10), exclusivamente pelo site da organização. Essa é a primeira leva dos cursos livres que serão realizados. Ao todo, a iniciativa organizará 20 cursos e 12 palestras (oito de Economia e Artes e quatro na área do Direito Cultural).

Formação à distância

As disciplinas acontecem de forma online. Três acontecem entre os dias 12 e 14 de maio. São elas, “Prestação de contas com base nos parâmetros da lei Aldir Blanc” (com o advogado e gestor cultural, Pedro Igor Pimentel), "Mapa Cultural do Ceará e ferramentas associadas” (com o captador e gestor de recursos, Daniel Leão) e “Elaboração de projetos culturais” (com a produtora e gestora cultural, Nádia Sousa)

O curso “Introdução à Captação de recursos” será de 13 a 15 de maio e será ministrado pela jornalista Beatriz Gurgel, com atuação em diversos projetos sociais e culturais.

Conteúdo das aulas

Em "Prestação de contas com base nos parâmetros da lei Aldir Blanc), os alunos conhecerão aspectos de composição, prazos e análise dos recursos envolvidos no projeto. Advogado e gestor cultural, Pedro Igor Pimentel coordena a casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá.

Com "Mapa Cultural do Ceará e ferramentas associadas", os participantes terão acesso à organização de portfólio, manutenção das inscrições, entre outros tópicos. Com atuação nas áreas Cultural, Meio Ambiente, Esporte e Social, Daniel Leão também trabalha com a implantação de sistemas nas áreas de Saúde Pública.

O curso "Elaboração de projetos culturais" tem foco em metodologias de planejamento e elaboração de Projetos Culturais para diferentes editais de fomento à cultura, apresentando as diferentes fases de um projeto.Consultora, coordenadora e avaliadora de diversos projetos e editais artísticos/culturais em âmbito municipal, estadual e federal, Nádia Sousa é gestora da Mercúrio – Gestão, Produção e Ações Colaborativas e do espaço cultural Bruta Flor – Arte e Invenção.

Em "Introdução à Captação de recursos", serão processadas informações quanto a planejamento, execução e acompanhamento de projetos de captação. Beatriz Gurgel é jornalista, especialista em Teoria da Comunicação (UFC) e mestre em Ajuda Humanitária Internacional pela Universidade de Deusto, Espanha.É filiada à Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e atualmente desenvolve um importante trabalho de atração de orçamentos de patrocínio e doação para projetos do Estado do Ceará.

Serviço:

Arte Urgente (Agências de Futuro). Inscrições até segunda-feira (10/05) pelo site oficial do projeto.

Cursos:

"Prestação de contas com base nos parâmetros da lei Aldir Blanc" (De 12 a 14 de maio, das 8h às 12h, com Pedro Igor Pimentel).

"Mapa Cultural do Ceará e ferramentas associadas" (De 12 a 14 de maio, das 13h às 17h, com Daniel Leão).

"Elaboração de projetos culturais" (De 12 a 14 de maio, das 17h30 às 21h30, com Nádia Sousa).

"Introdução à captação de recursos" – Dias 13 e 14 de maio, das 13h às 17h, e no dia 15 de maio, das 8h às 12h, com a jornalista Beatriz Gurgel.