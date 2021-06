Apostando na reinvenção dos negócios, empório oferta peças de design e decoração a preços justos

O conceito de empório ganha um novo significado para o cearense a partir do dia 14 de junho. Isso porque o Ceará será sede de um novo espaço composto por itens decorativos de personalidade, que prezam pelo design e sustentabilidade, mas com um preço justo.

Por trás desse novo ambiente, que propõe uma quebra na rotina e uma imersão em um estilo de vida que preza pelo bem-estar, está Cláudio Silveira, idealizador do Dragão Fashion Brasil Festival, maior evento de moda do Ceará. Com um acervo de 2 mil itens, o Empório Lokar apresenta produtos de ambientação e design utilizados nos eventos promovidos por Silveira antes da pandemia, além de peças inéditas.

Cláudio explica que o acervo é composto por cerca de 30% de adornos e móveis exclusivos, adquiridos para eventos previstos no ano passado, mas que não foram realizados por conta da pandemia, como o DFB Festival. Os outros 70% são referentes à mobília do acervo da empresa de locação de mobiliário e estrutura para eventos.

“Antes da pandemia, o DFB e um evento no Rio estavam prontos para acontecer. Nós já estávamos preparados. Tínhamos recebido uma quantidade gigante de material para trabalhar. E esses materiais ficaram parados e embalados”, diz.

A ideia, no entanto, não é vender peças usadas, esclarece o curador do acervo. Todos os móveis serão reformados antes de chegar ao seu consumidor final. “São peças que estão sendo preparadas para serem vendidas. Mandamos elas de volta para a empresa, e cada uma está sendo refeita no que é necessário”, acrescenta Silveira.

O Empório Lokar nasceu da própria necessidade de se reinventar diante do cenário de crise no setor de eventos, que está praticamente sem atividades há mais de 15 meses por conta da pandemia.

Criada por Cláudio em 2012, a Lokar, empresa de locação de mobiliário e estrutura para eventos, acompanhou o movimento do setor, passando por sua maior crise desde sua criação. A única solução era se reinventar. Daí surgiu a ideia de transformar o acervo que estava parado em um diferencial do mercado.

“Como eu já locava, eu criei o empório. Gosto das coisas grandes e modernas, e acabei criando uma loja que ficou super bonita. A gente resolveu não se desfazer do material, mas vender e locar, criamos um novo movimento dentro desse mercado, que seria ter peças para locar e também ter peças para vender”, conta Cláudio.

Para o empresário, “quem não se reinventa, fecha as portas”. Por isso, eles aproveitaram a vastidão do acervo da Lokar para selecionar peças únicas com preços justos, com o valor de custo, focado em uma parcela do mercado carente em opções singulares e sustentáveis.

“O Empório veio para mostrar que quando se quer, se faz. Quando se quer, a gente consegue viabilizar, seja o trabalho, seja a condição de venda do que você tem. Você ficar esperando essa pandemia passar, você nunca sai do canto e você não se movimenta”, pontua.

Resiliente, o Empório Lokar também se propõe a beneficiar outros setores da economia que foram afetados pela pandemia. Cláudio conta que a ideia é promover jantares semanais preparados por um chef de cozinha que tenha ficado fora do mercado por conta da situação econômica causada pela pandemia.

“Todo fim de semana, teremos um novo chef, para que ele possa preparar um jantar, um sunset, e a gente possa convidar as pessoas", esclarece. Além dos encontros, o chef também terá a oportunidade de produzir refeições que serão distribuídas aos moradores em situação de vulnerabilidade social da região da Mangabeira, no município de Eusébio.

A intenção é unir a iniciativa filantrópica com uma série de ações que vão impulsionar os setores afetados pela Covid-19. “O Empório veio para mostrar que, assim como o DFB, a gente se reinventa sempre.Temos mais é que fazer isso acontecer para a gente sobreviver nesse mercado de trabalho tão inseguro e tão difícil nesse momento”, afirma Silveira, sobre o setor de eventos.

Inauguração em 14 de junho. Rua Marques de Pombal, 750 A, Mangabeira, Eusébio.