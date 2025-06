Vítimas de acidente com balão em SC recebem homenagem de moradores

Uma semana após o acidente com um balão de ar quente que resultou na morte de oito pessoas em Praia Grande (SC), moradores e trabalhadores da área se reuniram neste sábado (28) para prestar homenagens às vítimas.

O ato ocorreu no campo Três Irmãos, local de onde o balão partiu no dia 21 de junho com 21 ocupantes. A queda aconteceu pouco após a decolagem.

Durante a cerimônia, foi formado um círculo com dezenas de pessoas. O momento contou com orações, períodos de silêncio e balões brancos com os nomes das vítimas.

Em seguida, os participantes aplaudiram. A ação foi organizada pela Associação de Balonismo de Praia Grande.

Mais tarde, uma missa de sétimo dia será celebrada na Igreja Matriz da cidade.

Voos continuam suspensos

Desde o acidente, os voos de balão seguem interrompidos na região. A suspensão permanece, pelo menos, até a próxima segunda-feira (30).

Relembre o acidente

No sábado passado (21), um balão que realizava um passeio turístico pegou fogo durante o voo e caiu com 21 pessoas a bordo. Oito mortes foram confirmadas pelo governo estadual. As outras 13 pessoas ficaram feridas.

A empresa responsável pelo voo é a Sobrevoar, que atua no setor de balonismo em Praia Grande. As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o balão é atingido pelas chamas antes da queda.

A Prefeitura de Praia Grande divulgou uma nota lamentando o ocorrido. “O município está acompanhando a ocorrência — que segue em andamento — juntamente com o Governo do Estado e as forças de segurança”, informou a gestão.