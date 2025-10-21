Veja o que se sabe sobre morte após discussão e tiroteio entre PMs no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o que motivou a discussão e tiroteio entre dois amigos policiais militares, fato que terminou com a morte de um deles: o sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos. O crime aconteceu no último domingo (19) em uma avenida de Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.

Segundo informações do g1, a vítima foi atingida pelo amigo e compadre William Amaral da Conceição, de 36 anos, também policial militar. Ele foi detido em flagrante e teve a prisão mantida após audiência de custódia na Justiça do Rio.

O que se sabe sobre o caso?

Eduardo Filipe Santiago Ferreira era lotado no 18º BPM, em Jacarepaguá. Já William Amaral da Conceição, que ficou ferido na troca de tiros, é lotado no 40º BPM, em Campo Grande.

Os policiais eram compadres de batismo dos filhos e estavam de folga, dentro do mesmo carro, quando tudo aconteceu. Imagens de câmera de segurança flagraram os dois discutindo fora do veículo.

No áudio, é possível ouvir quando a vítima tenta fazer o amigo cair em si. "Amaral! Amaral! Tá maluco? Sou eu, Santiago, mano", disse a vítima. "Eu vou te matar!", respondeu o colega. "Amaral, é o Santiago!", insistiu o outro.

Conforme as imagens, os dois então começam a atirar um contra o outro. Santiago acabou atingido com pelo menos oito disparos e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Uma hora antes da discussão e do tiroteio, o sargento Santiago compartilhou um vídeo rindo com o Amaral. "Eles estavam bebendo num bar. Eles beberam, estavam bem. Do nada aconteceu, ninguém sabe dizer o motivo, porque aconteceu, porque eles eram amigos", disse à TV Globo Mariana Monteiro da Cruz Rodrigues, ex-mulher de Santiago.

O que motivou o crime?

Ainda não há explicação clara para o que motivou a discussão e o tiroteio entre os PMs. Em depoimento à polícia, Amaral alegou que não lembra do momento dos disparos.

Ele também relatou à PM, antes da chegada da Polícia Civil, que teriam sofrido uma tentativa de assalto. Não há, no entanto, evidências dessa ação.