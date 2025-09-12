Turista argentino é encontrado morto no RJ; Polícia investiga golpe do 'Boa Noite, Cinderela'

O corpo de um turista argentino deu entrada no necrotério do Rio de Janeiro na última segunda-feira (8), como pessoa não identificada, sob suspeita de ter sido vítima do golpe "Boa Noite, Cinderela". A identificação de Alejandro Mario Ainsworth, de 54 anos, foi descoberta somente nessa quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, a vítima havia saído de uma boate em Copacabana, na Zona Sul, pouco antes de desaparecer.

A suspeita do golpe ocorre devido ao fato de o corpo não apresentar sinais de violência. Além disso, os agentes constataram movimentações estranhas em suas contas bancárias.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) declarou que o atraso da identificação ocorreu porque, por ser estrangeiro, seus dados não constavam nos sistemas nacionais de identificação.

Últimos passos do turista e suspeitas bancárias

A vítima foi vista pela última vez na noite de domingo (7), por volta das 23h44, entrando no elevador do hotel onde estava hospedado.

De acordo com os familiares, os responsáveis pelo imóvel ligaram para eles depois que Alejandro não compareceu para fazer o check-out, na segunda-feira (8). Os filhos do argentino também estranharam movimentações suspeitas nas contas bancárias do turista, incluindo saques, mudanças de senha e pedidos de empréstimo.

Em uma das contas, US$ 3,5 mil (cerca de R$ 18 mil) foram retirados, além da aprovação de um crédito de 4 milhões de pesos (mais de R$ 14 mil). A família ainda conseguiu impedir uma nova tentativa de empréstimo.

Quem era a vítima

De acordo com a imprensa Argentina, Alejandro Ainsworth, conhecido como Alex, nasceu na cidade de Campana, na Argentina. Era pai de dois filhos, de 22 e 24 anos, e trabalhava como administrador em uma rede de laboratórios em Buenos Aires.

Legenda: Turista argentino vítima de golpe é encontrado morto no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) aguarda o resultado de exames periciais para saber a causa da morte do turista argentino e avançar nas investigações.

O golpe "Boa Noite,Cinderela"

O golpe consiste em oferecer bebidas ou alimentos adulterados com substâncias entorpecentes, fazendo a vítima perder a consciência.

Criminosos aproveitam a vulnerabilidade para furtar objetos de valor ou cometer outros crimes. Casos como esse são registrados anualmente no Rio de Janeiro, muitos deles envolvendo turistas. Se confirmado, morte de argentino pode ser a terceira por causa do golpe, em cerca de um ano no Rio.