Três suspeitos morrem após sequestrar policial por engano em Minas Gerais

Três suspeitos de participar do sequestro de um policial morreram em um hospital de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou a Polícia Militar na manhã desta terça-feira (25). Os homens haviam sequestrado o agente por engano, que foi confundido com o gerente de uma agência bancária.

O tenente foi mantido refém e encontrado dentro do carro algemado. De acordo com informações do g1, os criminosos morreram após troca de tiros com a polícia.

Entenda o crime

A Polícia Militar informou que a vítima foi rendida dentro de casa em Corinto, na Região Central de Minas Gerais, ainda durante a madrugada. Um gerente de banco já havia morado no imóvel em que o tenente vive atualmente e, por conta disso, os homens se confundiram.

"Segundo as informações preliminares, esse policial militar, quando chegava na sua residência sozinho, foi abordado por três autores que estavam na sua casa aguardando. Quando ele chega, esses autores que tinham, inicialmente, a intenção de sequestrar um gerente de banco, cometer ali aquele 'crime do sapatinho', percebem se tratar na verdade de um policial militar", explicou ao portal a major Layla Brunnela, porta-voz da corporação.

O tenente foi colocado no próprio carro e ficou em poder dos criminosos. Vizinhos acionaram a polícia, que começou o rastreamento na região.

O trio só percebeu que se tratava de um policial quando viu no carro dele a farda e outros equipamentos.

Troca de tiros

"Quando o Batalhão Rotam faz um cerco nesse local, percebe a movimentação desses infratores dentro do parque, há troca de tiros, disparos contra os militares do Batalhão Rotam, que revidam. Os três infratores são alvejados e socorridos ao hospital, onde eles vêm a óbito. Inclusive, com um deles, foi localizado munição dentro do bolso", disse a major.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos obrigaram a vítima a ingerir alguns comprimidos. O tenente foi levado a um hospital, onde está sendo monitorado.