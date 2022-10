Influenciadora morre após carro capotar em São Paulo, e irmã gêmea está internada

A influenciadora digital Lara Cleaver Afonso, de 26 anos, morreu na madrugada do último domingo (23) após perder o controle do carro e capotar em Guaraci, no interior de São Paulo.

Lara estava acompanhada da irmã gêmea Dara Cleaver e da prima Vitória Molina Leite da Silva, de 25 anos, em um Ford Ecosport na Rodovia Armando Salles Oliveira. O trio voltava de um rancho e seguiam para Olímpia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a influenciadora teria sido jodada para fora do veículo e teve múltiplas fraturas. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital HB Saúde, em Olímpia, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

Com ferimentos, a irmã dela recebeu atendimento na mesma unidade, mas depois foi transferida para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde passou por cirurgia e tem quadro clínico estável.

Já Vitória teve apenas escoriações, foi atendida na Santa Casa de Olímpia e já está em casa.

