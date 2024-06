'Treineira' de 17 anos passa em 1º lugar em Medicina no Enem, mas perde a vaga; entenda

A estudante Maria Clara Lopes, de 17 anos, alcançou desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) capaz de colocá-la em 1º lugar na concorrência do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O resultado da jovem, que está no 2º ano do Ensino Médio, porém, não resultou na entrada na universidade, já que ela prestou o exame na condição de treineira, apenas para se habituar ao Enem.

A história foi contada em reportagem do jornal O Globo desta segunda-feira (10).

Os treineiros são candidatos que ainda não se formaram e se inscrevem para testar a prova. Maria Clara não pôde aproveitar as notas e terá que fazer o exame novamente. A aplicação deste ano está marcada para os dias 3 e 10 de novembro.

Veja também País Vídeo de jovem simulando chilique por não gostar de presente tem mais de 10 milhões de visualizações País Avião faz pouso forçado na Rodovia Régis Bittencourt na cidade de Juquitiba, em São Paulo

"Quando vi minha nota, não fazia ideia de que tinha ido tão bem assim. Na hora não tinha muita noção. Vi que era alta, mas passou batido", disse Maria Clara em entrevista ao jornal O Globo. As notas dos treineiros só foram divulgadas em março, cerca de 60 dias após os resultados gerais.

O edital do Enem determina que não é possível para esse grupo acessar as vagas de ensino superior nos programas atendidos pela seleção. Os programas em questão são o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

"No momento em que a minha mãe me falou que, com essa nota, eu passaria em Medicina, não acreditei. Achei que ela estava falando bobagem, brincando comigo. Depois que entendi, só conseguia chorar", relembrou ela.

Veja também Mundo Macron convoca eleições antecipadas na França após derrota em votação para o Parlamento País Contratos de namoro: Brasil registra recorde de acordos para evitar reconhecimento de união estável

Maria Clara relatou que não sentiu a prova como algo cansativo, mas não tinha contado com notas tão elevadas. A jovem alcançou 980 na Redação, 946 em Matemática, 879 em Ciências da Natureza, 789 em Linguagens e 635 em Ciências Humanas, com média de 845,8 pontos.

Conforme o Ministério da Educação (MEC), apenas duas mil pessoas atingiram notas entre 800 e 850. Ao todo 2,7 milhões de participantes foram registrados no último Enem.

Estudos contínuos

Maria Clara e a mãe dela pontuaram que, ainda que fosse um teste, a jovem aproveitou todos os fins de semana disponíveis para estudar. Agora, ela deve focar ainda mais para conseguir uma nota semelhante.

"Fiquei chateada por conseguir esse resultado e não poder entrar na faculdade que eu sempre sonhei, e minha mãe conversou muito comigo. Mas me serviu como um incentivo enorme", reforçou. Ainda que tenha se sentido dessa forma, Maria Clara relata que continua com o sonho de cursar Medicina na UFRJ.

As inscrições para o Enem 2024 foram prorrogadas até sexta-feira (14). "Agora é para valer. Quem faz o Enem coloca um peso muito grande no último ano do ensino médio. Mas já entendi que, se eu não passar de novo, posso tentar mais um ano, sem problema", finalizou.