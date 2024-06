Vídeo de jovem simulando chilique por não gostar de presente tem mais de 10 milhões de visualizações

Um vídeo de uma jovem simulando que teve um chilique ao receber um presente que não gostou já teve mais de 10 milhões de visualizações e centenas de comentários. A ação foi gravada na Rodoviária de Goiânia, para observar a reação das pessoas ao redor.

“Criamos conteúdos de sátiras e muito humor o dia inteiro. Amamos fazer isso: abordar um tema com uma sátira e chocar o mundo”, disse Sarah Moreno, criadora de conteúdo que interpreta a mãe da jovem, em entrevista ao G1.

A partir do pedido de uma seguidora, surgiu a ideia de fazer o vídeo com a colega Sabrina Santos, que interpreta a filha, em uma espécie de "teste social”.

No vídeo, as duas caminham pela rodoviária e a jovem, ganhando um iPhone 13 se desespera, grita e briga com a mãe. Em dado momento ele chega a se jogar no chão por não ter um iPhone 15. Tudo é feito sob o olhar de quem está passando pelo local.

Repercussão assusta

A grande repercussão do vídeo acabou assustando um pouco Sarah, já que aparentemente as pessoas não entenderam a mensagem que queria transmitir. A criadora de conteúdo explica que a intenção foi, justamente, criticar a forma com que os jovens entre 20 e 30 anos lidam com os pais e as frustrações.

Apesar disso, ela se diz contente pela quantidade de visualizações, mostrando que o vídeo cumpriu o papel de sátira, humor e de chocar o mundo.