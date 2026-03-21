Tenente-coronel acusado de matar esposa passa mal antes de audiência de custódia

O tenente-coronel Geraldo Neto, acusado de matar a soldado Gisele Alves Santana e marido da vítima, passou mal nesta quinta-feira (19), no presídio Militar Romão Gomes, na cidade de São Paulo. As informações são do g1.

O fato ocorreu no mesmo dia em que o suspeito passou pela audiência de custódia por videochamada no Tribunal de Justiça Militar.

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A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo não informou o estado de saúde do tenente-coronel.

De acordo com a pasta, ele foi levado ao Hospital da Polícia Militar para atendimento médico na quinta-feira e voltou ao presídio após os atendimentos.

A secretaria também informou que Geraldo foi orientado a retornar para reavaliação na manhã de sexta-feira (20).

Geraldo Neto foi preso preventivamente nesta quarta-feira (18), em São José dos Campos (SP), por ordem da Justiça Militar. A prisão também foi decretada pela Justiça comum.

Entenda o caso

Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento que dividia com o marido, o tenente-coronel Geraldo Neto, em 18 de fevereiro.

No último dia 17 deste mês, a Polícia Civil pediu a prisão de Geraldo à Justiça com base em documentos da Polícia Técnico-Científica que indicam sinais de que Gisele teria desmaiado antes de ser baleada na cabeça e que não apresentou defesa.

Segundo os documentos da perícia, manchas de sangue da soldado foram encontradas por diferentes cômodos do apartamento.

Legenda: Gisele Alves Santana foi encontrada morta com um tiro na cabeça. Foto: Reprodução.

Além disso, o laudo necroscópico revelou lesões no rosto e no pescoço da vítima.

De acordo com informações da TV Globo, o documento ainda aponta que as lesões encontradas na soldado eram "contundentes" e tinham sido feitas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal", expressão que indica marcas de unhas.

Marido alega que esposa cometeu suicídio

Geraldo, no entanto, sustenta a tese de que Gisele cometeu suicídio.

Durante a audiência, ele afirmou ter tido a "apreensão de uma arma no dia em que minha esposa cometeu o suicídio, pq ela se suicidou com minha arma no meu apartamento no Brás, onde nós morávamos, no dia 18 de fevereiro".

O tenente-coronel foi indiciado por feminicídio e fraude processual, já que teria alterado a cena do crime para simular um suicídio.