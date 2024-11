Suspeito de matar duas crianças com açaí envenenado se entrega à polícia no RJ

Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos, apontado como suspeito de ter envenenado dois meninos na Zona Norte do Rio, se entregou à polícia na noite desta segunda-feira (12), segundo informações do jornal O Globo. Os garotos, que eram amigos, morreram após ingerir açaí com chumbinho.

O suspeito é ex-padrasto de Benjamin Rodrigues, de 7 anos, uma das vítimas do envenenamento. O amigo dele foi identificado como Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 anos.

O homem já era alvo de mandado de prisão preventiva e chegou a ser procurado em casa por policiais, mas não havia sido encontrado. A motivação do crime ainda é investigada.

Segundo a polícia, apenas Benjamin era alvo do envenenamento. A suspeita é a de que Ythallo foi vítima por acaso, após também consumir a bebida que era destinada ao amigo. A polícia encontrou vestígios de açaí no estômago dos dois garotos.

O exame toxicológico de Ythallo confirmou que ele foi intoxicado com terfubós, substância encontrada no chumbinho, veneno de venda proibida. Ele morreu no mesmo dia em que foi intoxicado, em 30 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Já Benjamin morreu em 9 de outubro, após passar dias internado.

Veja também País Estudante que matou a mãe atropelada é indiciado por feminicídio, no RJ Zoeira Influenciador Diego Friggi é sepultado após morrer aguardando leito de UTI em SP

Investigação

Conforme investigação da Polícia Civil, o Rafael buscou Benjamin na escola e ofereceu um açaí envenenado. No caminho para casa, Benjamin encontrou o amigo, Ythallo, com quem dividiu a comida.

A suspeita inicial era que os meninos teriam comido um bombom intoxicado oferecido por uma mulher. A investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no entanto, não identificou essa suposta mulher, que foi apontada por uma testemunha.

O pedido de prisão é da juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal da Capital, enquadrando o suspeito por homicídio qualificado.