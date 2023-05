Suspeita de matar mulher com bombons envenenados é agredida no presídio

A suspeita de matar envenenada, com bombons, Lindaci Viegas Batis de Carvalho, 54, foi agredida no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação foi revelada pela defesa de Susane Martins da Silva, 49, durante audiência de custódia.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap) deverá ser oficiada e informada se a acusada foi de fato agredida por outras internas, conforme pedido do juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'ippolito, responsável pela audiência.

As informações são do jornal O Globo. A Justiça converteu a prisão de Susana em preventiva. O magistrado também determinou que Susane seja avaliada e obtenha "tratamento médico, tendo em vista relato de diversos problemas de saúde”.

Entenda o caso

A cuidadora de idosos Lindaci Carvalho passou mal e morreu após comer bombons que ganhou com um buquê de flores no dia do aniversário, em 20 de maio.

A irmã de Lindaci, Lenice Batista, afirmou que um perito do Instituto Médico-Legal indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da mulher. Os chocolates foram apreendidos para análise.

Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais, segundo a família. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava haver uma entrega para ela. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel.

A cuidadora retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, a mulher passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, pois o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”.

Ao sair do salão, no entanto, a mulher passou mal na rua. Segundo a irmã, ela entortava os braços e revirava os olhos. A cuidadora foi socorrida por policiais militares e levada para um hospital, mas já chegou morta.