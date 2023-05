Justiça mantém prisão de suspeita de envenenar mulher com bombons no dia do aniversário

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão temporária de Susane Martins da Silva, suspeita de enviar bombons envenenados para Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, que faleceu após consumir o produto.

A manutenção da prisão foi do juiz Pedro Ivo Martins Caruso D'ippolito durante audiência de custódia realizada neste domingo (28).

Leia mais País Mulher morre ao comer bombom enviado por desconhecido como presente de aniversário

O magistrado ainda determinou que a suspeita passe por "avaliação e tratamento médico, tendo em vista relato de diversos problemas de saúde."

Na audiência, a defesa de Susane alegou que ela foi agredida na prisão, por isso, o juiz determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio preste esclarecimentos sobre a acusação.

Entenda o caso

A cuidadora de idosos Lindaci Carvalho passou mal e morreu após comer bombons que ganhou com um buquê de flores no dia do aniversário, no último sábado (20).

A irmã de Lindaci, Lenice Batista, afirmou que um perito do Instituto Médico-Legal indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da mulher. Os chocolates foram apreendidos para análise.

Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais, segundo a família. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava haver uma entrega para ela. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel.

A cuidadora retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, a mulher passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, pois o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”.

Ao sair do salão, no entanto, a mulher passou mal na rua. Segundo a irmã, ela entortava os braços e revirava os olhos. A cuidadora foi socorrida por policiais militares e levada para um hospital, mas já chegou morta.