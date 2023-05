Gripe aviária: o que é e o que se sabe até agora sobre os casos no Brasil

O número de aves infectadas por gripe aviária cresceu no Brasil, nesse fim de semana, com a divulgação de um novo caso confirmado pelo Governo do Rio de Janeiro. O exemplar de trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus) é o terceiro animal contaminado com o vírus H5N1 no Estado e se soma a oito no Espírito Santo, resultando em 11 casos no País.

No início de maio deste ano, as primeiras três infecções da doença foram identificadas em municípios capixabas. Atualmente, todos os casos foram diagnosticados em animais silvestres, ou seja, em aves que vivem livremente na natureza e não costumam ter contato com humanos.

Além do trinta-réis-de-bando, a gripe aviária foi atestada em outras espécies migratórias: o atobá-pardo (Sula leucogaster) e o trinta-réis real (Thalasseus maximus).

Devido aos casos, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou, na semana passada, estado de emergência zoossanitária em todo território nacional. A medida, válida por 180 dias, visa evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência e comercial, bem como para preservar a fauna e a saúde humana, conforme a Pasta.

Legenda: Trinta-réis Real é uma das espécies em que foi encontrada a doença Foto: Shutterstock

Há casos em humanos?

A gripe aviária é uma zoonose, então a transmissão entre animais e humanos é possível.

Mas este fato não é motivo para preocupação da população sobre uma possível epidemia, já que, até a manhã desta segunda-feira (29), não há casos confirmados do vírus em humanos no Brasil em 2023.

No entanto, conforme informações do portal Bol, há cerca de quatro pacientes suspeitos de terem contraído a doença no Espírito Santo. Eles são investigados pelas autoridades de saúde. Já o Governo do Rio de Janeiro esclareceu à plataforma que não há transmissão direta de pessoa para pessoa no Estado.

Como se prevenir da gripe aviária?

A transmissão da gripe aviária acontece através do contato com aves doentes ou mortas. Então, o Ministério da Agricultura alertou que a população não deve recolher animais enfermos ou mortos.

O indicado nessas situações, conforme a Pasta, é acionar o serviço veterinário mais próximo para evitar que o vírus se espalhe.

É SEGURO CONSUMIR CARNE E OVOS DE AVES?

Sim, comer carne e ovos de aves continua seguro.

Na semana passada, ao anunciar a emergência epidemiológica, o ministro da Agricultura já havia esclarecido que o fato de não haver casos da doença em animais de subsistência e da produção comercial permite o consumo desses insumos.