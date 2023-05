Gripe aviária: Ministério da Agricultura declara estado de emergência após novos casos da doença

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) declarou estado de emergência zoossanitária em todo território nacional devido ao crescimento do número de casos de gripe aviária no País. A medida, que vale por 180 dias, foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (22).

Até o momento, oito casos de H5N1 foram confirmados em aves silvestres migratórias, sendo sete deles no estado do Espírito Santos e um no do Rio de Janeiro. Os animais são das espécies Thalasseus acuflavidus (trinta-réis de bando), Sula leucogaster (atobá-pardo) e Thalasseus maximus (trinta-réis real).

Apesar de ser um vírus contagioso para humanos, atualmente não há infecções do tipo registradas. Animais para consumo também não apresentaram contaminação.

Na semana passada, as primeiras três infecções da doença foram identificadas em municípios do Espírito Santo. Nessa segunda-feira, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), confirmou três novos diagnósticos positivos para influenza no estado, que estavam em investigações desde a semana passada.

No comunicado, o ministério alertou que a população não deve recolher aves que encontrarem doentes ou mortas e acione o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe.

É seguro consumir carne de aves e ovos?

Apesar da declaração do estado de emergência, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou que o consumo de carne de frango e ovos no País é seguro.

"O Brasil segue com status livre de gripe aviária, portando, podendo comercializar normalmente. Falar para o cidadão que pode consumir com tranquilidade carne frango e ovos. O que nós temos são casos em aves silvestres, fazendo aumentar o alerta. Se isso se tornar em casos em granjas comerciais, aí sim derruba os mercados internacionais e há um colapso no mercado de produção”, explicou ao programa Roda Viva, na TV Cultura.

Ainda conforme a pasta, a emergência é uma medida que visa evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência e comercial, bem como para preservar a fauna e a saúde humana. A decisão também possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação de outros órgãos para o combate da situação.

Suspensão de feiras com aglomeração de aves

O ministério ainda prorrogou, por tempo indeterminado, a vigência da suspensão de realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves e a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior, em estabelecimentos registrados pelo órgão.

A medida se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades.

