Gripe aviária é detectada em humanos no Camboja e OMS alerta para situação preocupante

Dois casos de gripe aviária foram detectados em humanos no Camboja, e o fato preocupa a Organização Mundial da Saúde (OMS), que diz acompanhar de perto a situação. Os dois diagnósticos foram de uma filha e de um pai da mesma família, na província de Prey Vent, no sudeste da Camboja.

Casos no Camboja

A menina de 11 anos morreu em um hospital pediátrico da capital Phnom Penh, segundo a agência governamental de vigilância sanitária (CDCD).

A jovem foi internada em 16 de fevereiro com febre, tosse e garganta seca. A morte é a primeira pelo vírus H5N1 desde 2015. A gripe aviária é raramente transmitida a humanos.

"Estamos em estreita comunicação com as autoridades do Camboja para entender mais sobre o surto. As investigações de campo estão em andamento. A situação global do H5N1 é preocupante, dada a ampla disseminação do vírus em aves em todo o mundo e os crescentes relatos de casos em mamíferos, incluindo humanos", indicou Sylvie Briand, diretora de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias da OMS.

Gripe aviária em humanos

Há poucos exemplos de humanos infectados com gripe aviária, com 868 casos confirmados de H5N1 nos últimos 20 anos e 457 mortes, segundo a OMS.

O Camboja não havia registrado casos entre humanos entre 2015 e 2022, segundo a OMS.