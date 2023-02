Mulher arranca parte da língua de homem que a agrediu sexualmente na França

Uma mulher de 57 anos arrancou parte da língua de um homem que a teria agredido sexualmente. A vítima ainda levou um pedaço do órgão à delegacia, onde denunciou o caso. O crime aconteceu no último domingo (19) na região de Provence, na França.

Segundo o portal 20 Minutes, o fato ocorreu por volta das 4h do domingo, quando a vítima teria saído para passear com seu cachorro. Durante o percurso, a mulher relatou que o homem teria passado a mão por baixo de sua calça enquanto a beijava à força.

Ela disse ter aproveitado para morder fortemente a língua do suspeito, a ponto de arrancar uma parte do órgão muscular. O agressor teria fugido do local após o acontecimento. A vítima teria passado em casa e, em seguida, levou o pedaço extraído para a delegacia.

De acordo com os policiais, o homem foi encontrado, ensanguentado, numa área próxima ao ponto do ataque descrito pela vítima. Ele foi identificado como um refugiado tunisiano, com idade próxima a 30 anos, que estava ilegalmente no país.

No interrogatório, o suspeito alegou que a mulher foi quem se sentiu atraída por ele e o agrediu. O rapaz foi mandado de volta ao seu país de origem.