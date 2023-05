'Golpe dos Nudes': Polícia cumpre mandados de prisão contra grupo suspeito

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu 31 suspeitos de participar de uma organização criminosa que aplicava o chamado "golpe dos nudes" em 12 estados brasileiros. A operação foi realizada na manhã desta segunda-feira (29),

No golpe, os criminosos extorquiam usuários de redes sociais — geralmente homens mais velhos — após o envio de fotos íntimas, na maioria das vezes por jovens mulheres.

Após a troca de mensagens, um suposto parente ou autoridade policial entrava em contato dizendo que a jovem era, na verdade, menor de idade. Os golpistas, então, tentavam extorquir dinheiro das vítimas para que elas não fossem expostas.

Na "Operação Cantina", a Polícia Civil identificou delitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

Conforme o G1, as prisões ocorreram em 11 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O esquema foi tema do programa Linha Direta, da Rede Globo, na última quinta-feira (25).

Adolescente aliciada

Conforme informações obtidas pelo portal de notícias da TV Globo, a Polícia Civil descobriu que uma adolescente de 17 anos foi aliciada pela organização criminosa.

A jovem se fotografava, recebia entre R$ 100 e R$ 200 por "pacote de imagens", e as fotografias eram usadas no esquema.

Há suspeita do aliciamento de outras adolescentes e também de jovens de 18 ou 19 anos que se passavam por menores de idade.