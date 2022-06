Supermercado cobra R$ 1 por caixa de papelão e imagem com anúncio viraliza

Além do aumento do preço dos produtos nos supermercados, consumidores em Belém, capital do Pará, estão tendo que desembolsar R$ 1 para levar caixas de papelão de uma loja, item comumente oferecido gratuitamente.

O anúncio de venda das caixas vazias viralizou nas redes sociais no início desta semana, em que milhares de internautas ficaram indignados com a comercialização das caixas.

No Twitter, a imagem compartilhada mostra caixas de papelão, de diferentes tamanhos, com uma placa anunciando "caixa vazia R$ 1,00 cada".

De acordo com informações do jornal Folha de S Paulo, a placa foi colocada em uma loja da rede de supermercado atacadista Preço Baixo Meio a Meio, em Belém.

Conforme a publicação, o estabelecimento informou que a placa foi colocada indevidamente no local onde as caixas estavam. As caixas da imagem não são vendidas, mas há comercialização de outras, maiores, que acondicionam ovos, também por R$ 1.

"Essas caixas são oferecidas de forma gratuita aos clientes que optam por não usar sacolas plásticas", informou a empresa.

"Lamentamos pelo ocorrido e já orientamos a loja a qual estava com a comunicação a informar de maneira correta a destinação das caixas", afirmou a empresa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil