Sete líderes do CV mudam para presídios federais após megaoperação no RJ

Sete chefes do tráfico ligados ao Comando Vermelho foram transferidos nesta quarta-feira (12) para presídios federais de segurança máxima. Eles estavam em Bangu 1, no Complexo de Gericinó, e deixaram o Rio sob forte escolta do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), que os levou até o Aeroporto do Galeão.

A ação faz parte da resposta do governo fluminense à onda de ataques registrada após a megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha. Ao todo, os sete traficantes acumulam quase 500 anos de condenação.

Durante a manhã, cerca de 40 agentes do GIT participaram da escolta até a pista, onde os presos embarcaram, um a um, em direção ao presídio federal de Catanduvas (PR). Depois, eles serão redistribuídos entre Mossoró (RN), Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).

Com as novas inclusões, o Rio passa a ter 66 presos de alta periculosidade sob custódia federal, o maior número entre os estados. Só em 2025, já são 19 transferências autorizadas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Legenda: A ação faz parte da resposta do governo fluminense à onda de ataques após megaoperação que deixou 121 mortos no mês passado. Foto: Divulgação / Governo do Rio de Janeiro.

O pedido de envio partiu do governo do estado e do Ministério da Justiça, com aval da Vara de Execuções Penais do TJ-RJ. Segundo as autoridades, a medida busca quebrar a comunicação da cúpula da facção com as bases e conter o risco de novos ataques.

Quem são os presos transferidos