Saiba quem era Fabiano Garcia, policial que matou seis familiares no Paraná

O policial militar Fabiano Júnior Garcia - que cometeu oito assassinatos, incluindo o de seis familiares, antes de se matar, na noite de quinta-feira (14) - tinha 37 anos, e vivia em Toledo, no Paraná. Ele nasceu em São Miguel do Iguaçu, cidade a cerca de 100 km de Toledo. As informações são do portal g1.

Fabiano trabalhava na PM há 12 anos e teria cumprido o expediente normalmente nesta quinta, horas antes de cometer os crimes.

LEIA MAIS País Policial que matou família: conheça os perfis das vítimas do crime

Publicações nas redes sociais

Nas redes sociais, Fabiano costumava compartilhar fotos em família: a esposa Kassiele Moreira Mendes Garcia, de 28 anos; os filhos Miguel Augusto da Silva Garcia e Kamili Rafaela da Silva Garcia, de 4 e 9 anos; e a enteada Amanda Mendes Garcia, de 12. Fabiano e Kassiele eram casados desde 2012. Todos foram assassinados pelo policial.

No último dia 12 de julho, quando fez a última publicação no Facebook, Garcia deu a entender que passava por momentos difíceis.

Entenda o crime

De acordo com informações da PM, o agente de segurança deixou o plantão por volta das 19h desta quinta.

A PM aponta a hipótese que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e a filha de 12 anos. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os outros dois filhos que moravam com a avó materna.

Em seguida, segundo os órgãos de segurança, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da mãe dele e de um irmão. Além disso, dois jovens aleatórios que estavam passando pela região, de 17 e 19 anos, também foram assassinados.

A morte do adolescente de 17 anos foi flagrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, Kaio Siqueira da Silva está caminhando na rua e é abordado pelo soldado. Ele se aproxima do carro em que Fabiano estava e a dupla conversa. Momentos depois, ele é baleado.

ASSISTA ÀS IMAGENS DO MOMENTO, QUE SÃO FORTES E FORAM EDITADAS:

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou ao g1 que o agente enviou diversas mensagens para os familiares no intervalo entre as mortes.

"Os oficiais tentaram localizá-lo, foi mandado reforço para lá. Ele falou para um oficial que estava fugindo para Foz do Iguaçu, o que não era verdade. Foi tentado de todas as formas para dar voz de prisão a ele".

VEJA LISTA DE VÍTIMAS DIVULGADA PELA PM: