Resultado Lotomania 2256 de hoje, 31/12; prêmio é de R$ 600 mil

Hoje, sexta-feira (31), a Lotomania 2256 sorteia o prêmio de R$ 600 mil.

É possível acompanhar o sorteio no canal do YouTube e nas redes sociais da Caixa.

RESULTADO LOTOMANIA CONCURSO 2256

O sorteio será realizado às 16h desta sexta-feira.

COMO APOSTAR NA LOTOMANIA?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

QUANTO CUSTA APOSTAR NA LOTOMANIA?

O preço da aposta na Lotomania vale R$ 2,50 e é a única opção disponível. Você pode escolher 50 números dentre 100 disponíveis.

É PRECISO ACERTAR QUANTOS NÚMEROS PARA GANHAR?

Você ganha prêmio na Lotomania se acertar 20,19,18,17,16,15 ou nenhum número.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil