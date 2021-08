Repórter da Globo se assusta com explosão durante entrada ao vivo em Araçatuba; veja vídeo

A repórter Thaís Gomes, da TV Tem, afiliada da rede Globo, levou um susto durante uma entrada ao vivo no telejornal "Bom Dia, São Paulo" nesta terça-feira (31). Ela ouviu uma explosão próximo de onde estava, no Centro de Araçatuba (SP), e a câmera com imagens do local chega a tremer com o estrondo.

"Tudo aconteceu por aqui", diz a repórter durante o momento da explosão, interrompendo-se em seguida. "Rodrigo [Bocardi], a gente não sabe o que foi isso. Veio de um prédio, neste momento, que está aqui na nossa lateral. Assustou os passarinhos, assustou toda a população que está aqui", narrou ela.

O barulho ocorreu quando a profissional noticiava nova varredura do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), no Centro de Araçatuba, conforme o portal UOL.

Posteriormente, ainda segundo o portal, a repórter entrou mais uma vez no telejornal liderado por Rodrigo Bocardi e informou que, apesar do susto, a equipe estava bem.

"Equipe [está] bem… Só realmente um grande susto que nossa equipe levou. Veio de um condomínio próximo, não entendemos, só ouvimos a explosão. Não sabemos ao certo, foi o que você mostrou durante a programação", afirmou ela.

De acordo com a publicação, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e a Guarda Civil Metropolitana apuram a explosão. O crime, por sua vez, é investigado pela Polícia Federal (PF).

Ataques em Araçatuba

O município paulista foi alvo, nessa segunda-feira (30), de um grupo criminoso que atacou três agências bancárias no período da madrugada. Os bandidos espalharam explosivos nas ruas do Centro e usaram moradores como escudo na fuga.

Pelo menos três pessoas morreram na ação, sendo dois moradores do local. Outras cinco ficaram feridas, das quais quatro seguem hospitalizadas.

O Gate fará nova vistoria no Centro da cidade nesta terça, em busca de mais explosivos deixados pela quadrilha.