Quem foi Tiradentes, símbolo da Inconfidência Mineira que marca feriado do dia 21 de abril

O dia do enforcamento do inconfidente Joaquim José da Silva Xavier - mais conhecido como Tiradentes - virou feriado nacional no Brasil ainda no ano de 1890. A execução deste que viria a entrar no rol de heróis da Pátria aconteceu em 21 de abril de 1792.

O Dia de Tiradentes relembra a morte do homem que foi considerado pela história brasileira como o herói da Inconfidência Mineira.

Segundo informações do Guia do Estudante, o movimento de 1789 foi uma revolta, de caráter separatista, que aconteceu na capitania de Minas Gerais. Um dos principais objetivos era lutar contra a cobrança abusiva de impostos praticada pela Coroa Portuguesa na época em que o Brasil ainda era colônia do país europeu.

A Inconfidência foi formada majoritariamente por membros da elite socioeconômica. Exceto Tiradentes, que recebeu esse apelido por trabalhar como dentista amador.

Ele foi o único que recebeu pena de morte, enquanto que o restante dos envolvidos teve as condenações perdoadas pela Coroa.

Morto em praça pública

Tiradentes foi enforcado e morto em praça pública no Rio de Janeiro — então capital do País — na manhã de 21 de abril de 1792.

O corpo dele foi esquartejado e os pedaços foram pregados em postes pelas ruas de Minas Gerais. A data da morte virou feriado nacional em 1890, logo após a Proclamação da República.