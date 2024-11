Quem é Pabla Melo Klauss? Estudante de Direito foi presa enquanto apresentava o TCC em MT

Uma estudante de Direito foi presa nessa terça-feira (26), em Rondonópolis, Mato Grosso, enquanto apresentava o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em uma universidade privada local. Pabla Melo Klauss, de 29 anos, é investigada desde 2019 em ao menos três operações diferentes.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, Pabla tinha três mandados de prisão expedidos em seu nome e deve responder por organização criminosa e associação para o tráfico.

As investigações apontam que a suspeita atuava no recolhimento e no gerenciamento financeiro do dinheiro obtido por um grupo criminoso em atividades ilícitas.

Os valores administrados por ela, sob a coordenação do marido, que está preso por outros crimes, eram oriundos do tráfico de drogas, do contrabando de cigarros e de "mensalidades" cobradas de comerciantes a "título de segurança".

A Polícia detalhou ainda que o grupo — formado por mais pessoas além do casal — era destinado à realização de "julgamentos" e aplicação de penalidades em nome de uma facção criminosa, "onde, muitas vezes, eram determinadas, também, execuções de pessoas" e "castigos físicos".

"A investigação da DHPP [Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa] de Rondonópolis apurou ainda que ele [o esposo de Pabla] encorajava outros criminosos a praticar crimes e a não temer serem presos".

O delegado João Paulo Praisner, que está à frente do caso, afirmou que os indiciados são de "alta periculosidade", que possuem "extensa ficha criminal" e que há vários anos praticam delitos de "forma reiterada", "adotando a criminalidade como meio de vida e profissão".

Investigações

Conforme o G1, a universitária presa nesta semana já havia sido alvo da Operação Reditus, há cerca de cinco anos. À época, ela e outras 56 pessoas foram capturadas em Rondonópolis, Pedra Preta, Cuiabá e Amambai, em Mato Grosso do Sul.

Já em 2020, ela foi investigada na Operação Rouge, deflagrada para desarticular uma facção criminosa com atuação na região.

No ano seguinte, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa da suspeita e apreendidos R$ 45,3 mil, oriundos do tráfico de drogas.