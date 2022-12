Quatro crianças são encontradas mortas em casa na Região Metropolitana de Porto Alegre

Quatro crianças foram encontradas sem vida em uma residência na cidade de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (13). Principal suspeito do crime, o pai, David da Silva Lemos, de 28 anos, foi preso em um hotel na Capital, na madrugada desta quarta (14). As informações são do G1.

As vítimas tinham 3, 6, 8 e 11 anos. Uma delas foi encontrada com indícios de asfixia, enquanto as outras três possuíam marcas de facadas.

Responsável pela defesa do homem, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul esteve presente no momento em que ele prestou depoimento na delegacia. Durante o interrogatório, David permaneceu em silêncio, sem detalhar a ação. De acordo com a Polícia, o pai teria dado calmante para as crianças antes de matá-las.

Entenda o caso

Separado da mãe das vítimas, uma mulher de 24 anos, o homem estava com as crianças para uma visita e deveria levá-las de volta para a mulher nos próximos dias.

Entretanto, segundo relatado pelo delegado Augusto Zenon, o suspeito ameaçou a mãe das crianças através de mensagens ainda na tarde de terça, próximo ao horário em que a Polícia acredita ter ocorrido o crime. O homem possui histórico de agressões.

A corporação foi chamada para atender a ocorrência por volta das 19h30, mas, ao chegar ao local, encontrou as vítimas já sem vida.

A equipe de perícia acredita que os filhos tenham sido mortos entre 12h e 24h antes de os agentes de segurança chegarem. A hipótese é que o suspeito tenha cometido o crime e fugido, já que ele foi encontrado em um hotel em Porto Alegre, horas mais tarde.

Ainda segundo a Polícia, o homem teria confessado o crime, informalmente, durante o momento da prisão. Conforme o delegado, as crianças mais velhas foram golpeadas no peito e nas costas com mais de 10 facadas.

Motivação do crime

Em entrevista à RBS TV, a avó materna das vítimas contou que o suspeito já havia agredido a mãe das crianças, cometendo, inclusive, crimes para atingi-la.

"Ele já agrediu minha filha. Já tinha acabado o relacionamento, não tinha nada mais a ver, mas ele fez pra atingir minha filha, com certeza, da pior forma que tem. Ele é um covarde".