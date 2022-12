Dois policiais morrem após viatura capotar e partir ao meio em estrada no Paraná

Dois policiais militares morreram em um acidente na PR-492, em Paraíso do Norte, na região noroeste do Paraná, na manhã desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a viatura capotou e partiu ao meio após bater em um barranco. As informações são do portal g1.

Os militares estavam a serviço da corporação no momento do acidente. Conforme a publicação, o veículo seguia em um trecho de pista simples quando o carro deslizou sobre a água, fazendo o policial perder o controle da direção.

A viatura bateu em um barranco e capotou, partindo ao meio com o impacto. Uma parte do carro caiu no barranco e a outra permaneceu na PR-492, de acordo com a PM.

Ainda segundo a corporação, os dois sentidos da pista estão interditados para a remoção do veículo. Equipes da PM e do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento no local.

O veículo envolvido no acidente pertence ao 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Paranavaí.