Mala de passageiro explode e atinge teto do Aeroporto de Guarulhos

A mala de um passageiro explodiu e atingiu parte do teto do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta segunda-feira (12). Conforme a GRU Airport, concessionária que administra o local, o acidente ocorreu no terminal 1. Não houve feridos e o aeroporto segue operando normalmente.

A empresa ainda informou que houve uma intercorrência com spray enquanto a bagagem estava na área de check-in. Uma perícia será feita na área.

Explosão atinge teto do aeroporto

De acordo com o portal g1, o aparelho que explodiu era uma máquina de fazer água com gás. Os cilindros de cor rosa que ficaram no local fazem parte desse aparelho.

Passageiros que estavam no local registraram imagens da mala danificada e uma parte do teto do aeroporto no chão, já que a explosão da bagagem atingiu o forro.

O dono da bagagem informou que estava nos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos no período da manhã para pegar um voo até Belo Horizonte (MG). Para chegar ao Brasil, ele passou pelos aeroportos de Dallas, Boston e Chicago.