Mulher é mordida por filhote de jiboia dentro de carro em Minas Gerais

Uma mulher de 34 anos foi mordida por um filhote de jiboia em um carro, na cidade de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O caso foi registrado no domingo (11), e ela foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

No momento do incidente, a mulher estava com uma criança de colo, que não ficou ferida, segundo informaram os militares ao portal g1. Bombeiros da corporação verificaram que a cobra estava no duto do ar-condicionado do veículo e acabou mordendo a mulher no braço.

Segundo o sargento Anderson Santana Neves, que concedeu detalhes do caso ao mesmo portal, a mulher apresentou apenas uma mancha vermelha no braço e mais nenhum outro sintoma.

"A mulher disse que sentiu a mordida no braço e visualizou a cobra dentro do duto do ar-condicionado. O marido estava na direção do veículo e seguiu até o quartel do Corpo de Bombeiros para pedir socorro", explicou.

Cuidados

Após a verificação do ferimento, o painel do veículo foi desmontado e a serpente foi capturada. O animal, que media 30 centímetros, estava sem ferimentos e acabou sendo solto em uma área de preservação permanente.

A jiboia não é venenosa, segundo confirmado pelas informações do Corpo de Bombeiros, mas pode chegar até quatro metros de comprimento, assustando pelo tamanho.

Com o atendimento, a mulher foi orientada a lavar o local do ferimento com água e sabão, além de procurar alguma unidade de saúde caso apresente alguma reação nos próximos dias.

