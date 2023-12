Quais os feriados de dezembro de 2023? Veja o calendário

O último mês do ano chegou e, apesar do clima festivo e das muitas confraternizações, dezembro tem apenas um feriado nacional. Oficialmente, pelo calendário definido pelo Governo Federal, somente o dia 25 de dezembro é feriado. Na data, celebra-se o Natal.

Alguns locais têm definido o dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição, como feriado. Ainda que seja uma data importante para doutrina católica, o dia não é feriado em todo o território nacional.

Confira abaixo quais municípios definiram o Dia da Imaculada Conceição como feriado:

Belo Horizonte (BH)

Aracaju (SE)

Salvador (BA)

Recife (PE)

Maceió (AL)

Belém (PA)

Presidente Prudente (SP)

Franca (SP)

Piracicaba (SP)

Teresina (PI)

Campinas (SP)

São José do Rio Preto (SP)

Para outros municípios pode ocorrer ponto facultativo. Entretanto, ele deve ser decretado com um ano de antecedência no Diário Oficial. Além dessas cidades, o 8 de dezembro é feriado nos estados do Maranhão e do Amazonas.

Feriado em janeiro

Um feriado de janeiro que "impacta" a programação de dezembro é o dia 1º, que costuma ser celebrado em festas de Réveillon.