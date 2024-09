Prefeita de cidade de SC é internada na UTI e tem perna amputada após trombose

A prefeita Geovana Gessner (MDB), de Trombudo Central, cidade localizada no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) devido a uma trombose. De acordo com o portal g1, a gestora municipal, de 39 anos, passou por uma cirurgia para amputar a perna esquerda na última segunda-feira (23).

Em comunicado, o diretório municipal do MDB, partido de Geovana, informou que ela tem enfrentado uma "longa batalha" contra a trombose. Na última sexta-feira (20), ela apresentou complicações nas pernas e foi submetida a "procedimentos médicos de alta complexidade que inspiram atenção e monitoramento constante dos médicos". A família de Geovana pediu orações e disse que segue acompanhando com esperança sua recuperação.

Conforme boletim médico divulgado na segunda, Geovana respira com a ajuda de aparelhos. Ela está internada no Hospital Regional de Rio do Sul.

O diretório do MDB de Trombudo Central destacou o trabalho da gestora em meio ao tratamento de saúde. "Apesar da gravidade e do delicado tratamento com anticoagulantes, Geovana decidiu não se afastar dos trabalhos da prefeitura e seguiu cumprindo seus compromissos em meio ao sensível quadro clínico da sua saúde", diz a nota.

O que é trombose

A trombose ocorre pela formação de coágulos nas veias, que surgem com maior frequência nos membros inferiores. Os principais fatores de risco para contrair a doença estão relacionados à imobilidade prolongada.

"Pacientes internados por longos períodos ou mesmo quem se submete a grandes cirurgias e ficam impossibilitados de realizar a mobilização da musculatura da perna. Nesses casos, o bombeamento do sangue é reduzido, o que prejudica o fluxo do líquido, favorecendo a formação de coágulos", explica o angiologista Fred Linhares, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, Regional Ceará.

Um dos principais sinais relacionados à trombose dos membros inferiores é a perna inchada. Vermelhidão, calor excessivo no local, geralmente na panturrilha, e dores permanentes sem evolução de melhora após o repouso são indicativos de trombose venosa profunda. O ideal é procurar assistência médica.

Dentre as principais causas da trombose estão o sedentarismo, alimentação desequilibrada, idade avançada, excesso de peso, tabagismo, neoplasias (câncer), uso de medicações, com destaque para os métodos contraceptivos orais.