Piloto é preso dentro de avião em Congonhas suspeito de abuso sexual infantil
Sérgio Antônio Lopes foi alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo.
Um piloto da companhia Latam Airlines foi preso dentro do avião no aeroporto de Congonhas, na manhã desta segunda-feira (9), suspeito de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos.
Segundo o portal g1, o suspeito foi identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos. Ele já estava a bordo de uma aeronave para fazer uma rota ao Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos policiais.
Sérgio é alvo da Operação Apertem os Cintos, da Polícia Civil de São Paulo, que investiga, entre outros crimes, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente.
A operação cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados e dois de prisão temporária. Além de Sérgio, também foi presa uma mulher de 55 anos, que teria recebido pagamento pela "venda" das netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto.
Investigação
O inquérito da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou em outubro de 2025. Até então, já foram identificadas três vítimas da rede, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.
As provas colhidas até o momento, conforme a Polícia Civil, mostram que os crimes investigados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos.
São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes.
A investigação continua para identificar outros autores e vítimas, e novas prisões não estão descartadas, conforme a Polícia Civil.
Em nota, a Latam Airlines Brasil afirmou que está ciente do ocorrido com um de seus tripulantes durante embarque no voo LA3900, e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A empresa afirma ainda que repudia qualquer ação criminosa e que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.
Veja nota da LATAM Airlines, na íntegra:
A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.
A LATAM está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.