Piloto é preso dentro de avião em Congonhas suspeito de abuso sexual infantil

Um piloto da companhia Latam Airlines foi preso dentro do avião no aeroporto de Congonhas, na manhã desta segunda-feira (9), suspeito de participar de uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos oito anos.

Segundo o portal g1, o suspeito foi identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos. Ele já estava a bordo de uma aeronave para fazer uma rota ao Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos policiais.

Sérgio é alvo da Operação Apertem os Cintos, da Polícia Civil de São Paulo, que investiga, entre outros crimes, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança e adolescente.

A operação cumpre oito mandados de busca e apreensão contra quatro investigados e dois de prisão temporária. Além de Sérgio, também foi presa uma mulher de 55 anos, que teria recebido pagamento pela "venda" das netas de 10, 12 e 14 anos para o piloto.

Investigação

O inquérito da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou em outubro de 2025. Até então, já foram identificadas três vítimas da rede, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

As provas colhidas até o momento, conforme a Polícia Civil, mostram que os crimes investigados integram uma estrutura organizada de exploração sexual infantil, com indícios de habitualidade, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos.

São investigados crimes de estupro de vulnerável, estupro, favorecimento da prostituição e da exploração sexual de criança e adolescente, uso de documento falso, produção, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil, perseguição reiterada (stalking), aliciamento de crianças e coação no curso do processo, evidenciando grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A investigação continua para identificar outros autores e vítimas, e novas prisões não estão descartadas, conforme a Polícia Civil.

Em nota, a Latam Airlines Brasil afirmou que está ciente do ocorrido com um de seus tripulantes durante embarque no voo LA3900, e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A empresa afirma ainda que repudia qualquer ação criminosa e que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.

Veja nota da LATAM Airlines, na íntegra:

A LATAM Airlines Brasil confirma que está ciente do ocorrido na manhã desta segunda-feira (9/2) durante os procedimentos de embarque do voo LA3900 (São Paulo/Congonhas–Rio de Janeiro/Santos Dumont), no qual um de seus tripulantes foi detido pelas autoridades policiais. O voo operou normalmente, decolando e pousando no horário previsto.

A LATAM está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A companhia repudia veementemente qualquer ação criminosa e reforça que segue os mais elevados padrões de segurança e conduta.