O que se sabe sobre caso de professora morta a facadas por aluno em Rondônia

Crime foi registrado em sala de aula de centro universitário de Porto Velho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
País
Pessoa usando um vestido estampado com alças finas, acessórios delicados no pescoço e brincos, sentada ao lado de outra pessoa de camisa clara. A cena parece ser em um ambiente externo à noite, com iluminação suave e uma parede de tijolos ao fundo.
Legenda: Juliana Santiago era professora da disciplina de Direito Processual Penal.
Foto: Reprodução/Instagram.

Juliana Santiago, professora morta a facadas por um aluno dentro da sala de aula de uma faculdade de Porto Velho, em Rondônia, ministrava disciplina de Direito Processual Penal na instituição e havia dado boas-vindas à turma no dia do crime. O ataque ocorreu na última sexta-feira (6).

O caso foi registrado dentro do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), localizado em Porto Velho, logo após a aula comandada pela professora. Juliana foi atacada por João Cândido da Costa Junior, de 24 anos, um dos alunos da turma.

Segundo detalhes da investigação, ele desferiu golpes de faca contra Juliana nos seios e no braço. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital João Paulo II, mas faleceu antes do atendimento.

Pessoa sentada em um sofá reclinável bege, vestindo camiseta marrom escura e bermuda clara. As mãos estão apoiadas sobre as pernas e o braço do sofá ao lado possui dois porta-copos embutidos. Há uma cortina longa ao fundo e iluminação suave no ambiente.
Legenda: João Cândido Junior, de 24 anos, é o suspeito do crime e foi preso em flagrante.
Foto: Reprodução/Instagram.

Quem era Juliana Santiago?

Juliana, que tinha 41 anos, era professora de Direito Processual Penal na faculdade e escrivã da Polícia Civil. Em depoimentos, alunos declararam que ela era "inspiradora" e conhecida pelo apreço ao ensino acadêmico.

"Ela me disse coisas tão lindas que levarei para sempre comigo. Obrigado pela honra de ter sido minha professora. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu uma das alunas de Juliana em publicação nas redes sociais após a morte.

Marisson Dourado, outro aluno de Juliana Santiago, revelou ao portal g1 de Rondônia que ela chegou a distribuir chocolates antes da aula, pontuando que a disciplina seria a melhor da semana para a turma. A dinâmica teria sido uma forma de integrar os estudantes, algo pelo qual a profissional já era lembrada na faculdade.

Um e-mail escrito por Juliana antes da morte descreveu a atividade conduzida com a turma para iniciar o semestre. "Hoje teremos assunto novo, alinhado com bate-papo descontraído e um jogo de perguntas e respostas, com premiação. Aqueles que acertarem nossa pergunta do quiz jurídico terá uma noite mais doce", dizia o texto enviado pela professora.

Ainda segundo Marisson, que detalhou a relação com a professora em entrevista ao g1, Juliana era conhecida por inovar com didáticas novas, seminários diferentes e por identificar as limitações de cada aluno. 

Instituições lamentam morte

Após a morte, o Conselho Federal da OAB lamentou o caso. A instituição pontuou que o crime e o falecimento de Juliana causam "consternação e mobiliza a advocacia brasileira, que rende homenagem à sua trajetória."

A faculdade também emitiu nota de pesar, além de ter suspendido as aulas por três dias. O corpo de Juliana foi transladado para Salvador, onde a família realizaria o velório, ainda sem informações confirmadas.

